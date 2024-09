Según los informes, el próximo State of Play de Sony se emitirá la semana que viene: ¿podríamos ver nuevos juegos de PS5 Pro?

El próximo State of Play de Sony se retransmitirá en directo la semana que viene.

Según Jeff Grubb, periodista de Giant Bomb y conocedor de la industria, en el podcast Game Mess Mornings más reciente dijo que el próximo State of Play tendrá lugar «casi con toda seguridad» el 24 de septiembre (según VGC).

También se afirma que el largamente rumoreado Horizon Zero Dawn Remaster hará su debut oficial en el showcase, que casualmente acaba de recibir otra filtración en forma de una clasificación de la ESRB que detalla un lanzamiento para PS5 y PC.

Grubb también dijo que otro remaster se anunciará oficialmente durante el State of Play, que según él es «aún menos emocionante» que el remaster de Horizon.

Mientras hablaba de la iniciativa en curso de PlayStation de lanzar más remasters de PS4 en PS5 y PC, Grubb confirmó que también había oído recientemente que los fans no deberían esperar un remaster de Bloodborne a corto plazo.

«El Bloodborne, todavía no», dijo.

Sony desveló oficialmente la PS5 Pro la semana pasada como parte de su presentación técnica de PlayStation 5, donde confirmó que la consola de media generación se lanzará globalmente el 7 de noviembre de 2024.

Durante la presentación, Sony reveló varios juegos como The Last of Us Part 2 y Ratchet and Clank: Rift Apart en la PS5 Pro, en los que se pudo ver en acción la avanzada tecnología de la consola de media generación.

Por ahora no está confirmado, pero con la fecha de lanzamiento de la consola a solo unos meses vista, Sony podría mostrar más juegos de PS5 lanzados anteriormente que se ejecuten en el hardware, o incluso un nuevo juego en desarrollo para PS5 Pro. Tendremos que esperar para verlo.