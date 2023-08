Star Wars Jedi: Survivor llegará a PS4 y Xbox One gracias a la "demanda de la comunidad"

Star Wars Jedi: Survivor llegará a las consolas de última generación, según los resultados del primer trimestre de 2024.

En un brillante giro de los acontecimientos, los jugadores pueden esperar jugar a Star Wars Jedi: Survivor en PS4 y Xbox One en algún momento "durante el próximo año", según lo especificado por el CEO Andrew Wilson durante una reunión de beneficios del Q1 2024.

"Star Wars Jedi: Survivor es puro entretenimiento de superproducción, arraigado en una IP atemporal que define la cultura", dijo Wilson. "Nuestro equipo de Respawn se enorgullece de haber lanzado este título con aclamación de la crítica y éxito comercial. Millones de jugadores ya se han enganchado al juego, convirtiéndolo en uno de los mayores eventos de la galaxia Star Wars este año."

(Image credit: Future)

La llegada de Star Wars Jedi: Survivor a las consolas de la anterior generación es una jugada brillante en cuanto a inclusión de plataformas. Se puede argumentar que PS4 y Xbox One han frenado a las consolas de nueva generación, ya que los desarrolladores se ven obligados a tener en cuenta la tecnología de anterior generación a la hora de crear juegos. Sin embargo, independientemente de que siga siendo viable dar soporte a las consolas de última generación, no cabe duda de que es una gran noticia para aquellos que no han actualizado sus consolas.

Por suerte, esto no será un problema para Survivor, gracias a una comunidad entregada. "Gracias a la fuerza de esta legendaria franquicia y a la demanda de la comunidad, nuestro equipo de desarrollo se ha comprometido a llevar esta experiencia Jedi a PS4 y Xbox One", ha dicho Wilson. "Aprovecharemos la pasión de la comunidad y capitalizaremos los momentos clave de la franquicia Star Wars para impulsar el compromiso continuo con este increíble juego".

Survivor tuvo un gran éxito cuando se lanzó por primera vez, siendo una de las principales razones detrás de las ganancias récord de EA en el primer trimestre junto con FIFA 23. Debido a este éxito inicial, EA confía en que este movimiento es el correcto. "Basándonos en la fuerza de la IP, la atractiva jugabilidad y las nuevas formas de llevar el título a los jugadores, Star Wars Jedi: Survivor seguirá aportando valor a largo plazo", declaró el director financiero Stuart Canfield durante la misma llamada de resultados.

Actualmente puedes jugar a Star Wars Jedi: Survivor en PS5 y Xbox Seris X|S, pero si buscas algo diferente, echa un vistazo a nuestras listas de mejores juegos de PS5 y mejores juegos de Xbox Series X|S.