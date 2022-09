Parece altamente improbable que el iPad Pro Ultra llegue este 2022 - Pero a nadie le importa

Un interesante rumor de principios de año apuntaba a que el nuevo iPad Pro de 2022 (opens in new tab) contaría con una versión enorme con una pantalla de 14,1 pulgadas, y la gente se mostró interesada, y le dio cierta credibilidad, ya que un filtrador de renombre ya había afirmado lo mismo un año antes.

Sin embargo, al 2022 ya le va quedando poco para terminar, y no solo no hemos visto ese iPad Pro Ultra (que es el nombre que hemos decidido darle), sino que Apple no ha lanzado ningún iPad Pro en general, tal y como todos esperábamos. De hecho, ni siquiera hemos visto todavía el nuevo iPad (2022) (opens in new tab)básico, que es algo que dábamos por hecho, ya que esta línea de iPads más asequibles se renueva cada año.

Como decimos, los nuevos iPad no se lanzaron junto con los iPhone 14 (opens in new tab), cosa que en principio esperábamos, y aunque muchos rumores apuntan a que estos dispositivos se lanzarán en octubre, ahora hay nuevas informaciones que sugieren que el lanzamiento de los nuevos iPads será algo muy discreto (opens in new tab). De hecho, es posible que ni siquiera haya un evento dedicado al lanzamiento, y que simplemente Apple envíe un nota de prensa para anunciar los nuevos iPad, al menos, así lo ha afirmado una fuente de buena reputación.

¿Entonces no habrá un iPad Pro Ultra?

Si Apple anunciara un nuevo iPad Pro gigante, no lo haría a través de un comunicado de prensa. Esta novedad sería el mayor cambio en la línea de iPad Pro de Apple desde que cambió el tamaño de 9,7 pulgadas a 11 pulgadas para el modelo más pequeño, y sin dudas la compañía no lo anunciaría a través de un correo electrónico con la nota de prensa.

Así que no, no parece probable que al final veamos un iPad de 14 pulgadas este año.

Tampoco es que esto nos sorprenda mucho, ya que el filtrador que afirmó que la fecha de lanzamiento sería este 2022 tiene un historial bastante variado, mientras que otras fuentes más fiables no hablaron de ningún año en particular.

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (Image credit: Future)

Pero claro, después de que Samsung lanzara la Galaxy Tab S8 Ultra (opens in new tab) a principios de este año con una enorme pantalla de 14,6 pulgadas, tenía mucho sentido que Apple decidiera lanzar un dispositivo equiparable que rivalizara directamente.

En definitiva, no estamos diciendo que Apple no vaya a lanzar un iPad gigante, simplemente que no tiene pinta de que eso vaya a pasar durante este 2022.

No es el fin del mundo

Imaginamos que esta noticia de un iPad Pro gigante que no llegará este año, no es algo que le vaya a quitar el sueño a mucha gente.

Los fans de Apple están teniendo un año de grandes lanzamientos de productos: ha habido tres nuevos Apple Watches (opens in new tab) nuevos (la mayor cantidad que hemos visto en un año), así como cuatro nuevos móviles, incluyendo el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), que viene con muchas mejoras, y supone la mayor actualización que hemos visto en los teléfonos de Apple en varios años.

Además, a principios de año la compañía lanzó el nuevo iPad Air 2022 (opens in new tab), el iPhone SE 2022 (opens in new tab) y un montón de nuevos ordenadores. Lo cierto es que ha sido un año muy movido para ser fan de Apple.

Ahora bien, el único segmento del mercado en el que hemos visto pocas novedades por parte de Apple ha sido precisamente el área en el que la compañía tiene la mayor ventaja sobre sus rivales: las tablets. De momento este año solo hemos visto un iPad, que es mucho menos que otros años, aunque el probable lanzamiento en octubre, supuestamente a través de una nota de prensa, probablemente cambiará eso.

Por otro lado, en un año tan ajetreado, es probable que Apple no tenga recursos disponibles para cubrir la producción de una tablet gigante, y a los fans posiblemente ya les vayan faltando los fondos para pagar un iPad Pro Ultra súper grande, y por lo tanto, súper caro. Por lo tanto, no está mal pensado dejarse ese nuevo dispositivo para el año que viene.