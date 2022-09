Un aspecto decepcionante en el que el iPad 2022 será igual al original

Se rumorea que el próximo iPad (opens in new tab) se lanzará en un evento en octubre, y todos esperamos que venga con un importante rediseño. Uno de los cambios clave con el que contábamos era la desaparición del botón de inicio, o botón Home, ya que el iPad básico es el único que lo tiene todavía: este botón ya ha sido eliminado de los demás modelos; el iPad Air (opens in new tab), el iPad Pro (opens in new tab) y el iPad mini (opens in new tab), y además de casi todos los iPhone (menos el modelo más barato, el iPhone SE (opens in new tab)).

Pues bien, a diferencia de lo que pensábamos, ahora una nueva filtración ha sugerido que el iPad 2022 (opens in new tab), que supone la décima generación de este iPad básico, tendrá un nuevo diseño, pero mantendrá el viejo y conocido botón. Esta filtración proviene de un boletín informativo del filtrador de Twitter LeaksApplePro (opens in new tab). Por otro lado, esto aparentemente significa que el marco que rodea la pantalla no se reducirá demasiado. También hemos escuchado que los bordes del dispositivo serán planos, en vez de curvos, haciendo que se parezca más al iPad Air (opens in new tab) de perfil.

Por otro lado, otro filtrador espera que el próximo iPad, al igual que el iPad Pro más potente, contará con un puerto USB Tipo-C. Esto viene de la misma filtración que sugirió que la próxima familia de iPhone 15 (opens in new tab) podría usar USB-C para todos los modelos (opens in new tab). Es totalmente probable que estemos ante el principio del fin del puerto Lightning propio de Apple para los dispositivos móviles.

Es posible que el próximo iPad también sea compatible con el mejor accesorio de lápiz digital de Apple que hay, el Apple Pencil 2. Actualmente, el Pencil 2 es compatible con el iPad mini, el iPad Air y el iPad Pro, pero no con el iPad básico. El próximo iPad por fin podría cambiar eso. Dicho esto, recientemente saltó la noticia de que la compañía Logitech, que es la que fabrica el lápiz digital Crayon para los iPads de Apple, había sin querer filtrado el inminente lanzamiento de los nuevos iPad (opens in new tab), ya que incluyó soporte para su lápiz para dos modelos de iPad Pro que todavía no han sido lanzados, pero lo cierto es que en el listado de compatibilidades no aparece un nuevo iPad básico. Por cierto, Logitech utiliza la misma tecnología que el lápiz propio de Apple, por lo que es la mejor alternativa al Apple Pencil para los iPad (opens in new tab).

Por último, después de algún retraso, veremos por fin el lanzamiento del iPad OS 16 (opens in new tab). Si bien la versión completa del sistema operativo de Apple para móviles, iOS 16 (opens in new tab), se lanzó poco después de que se anunciara la nueva gama iPhone 14 (opens in new tab), en el caso de iPad OS 16, hemos estado siguiendo el progreso de la beta de este sistema, pero no hemos tenido noticias oficiales de cuándo estaría disponible para el público en su versión completa. Ahora parece que el día del lanzamiento del iPad será el gran día tanto para el software como para el hardware. Si quieres familiarizarte con toda la familia del iPad antes del gran lanzamiento, puedes consultar nuestra guía de mejores iPad (opens in new tab).

Un iPad que parezca más antiguo también debería tener un precio de aquellos tiempos

No vamos a desmerecer el nuevo iPad 2022 solo porque mantenga ese botón de inicio anticuado que ya ha sido retirado de todos los demás nuevos modelos de iPad. Está claro que el botón de inicio no tiene futuro a largo plazo, pero eso no quita el el iPad sea una gran opción si quieres una tablet. Al fin y al cabo, el iPhone SE es también un modelo de móvil interesante ya que tiene un precio más bajo que todos los demás, y también mantiene el botón de inicio, pero aun así su anticuado exterior alberga por dentro una tecnología robusta. Lo consideramos uno de los mejores iPhones (opens in new tab) que se pueden comprar.

El otras palabras, que el iPad básico 2022 (opens in new tab) mantenga el botón de inicio también podría significar que no van a aumentar el precio de forma notable. Un rediseño importante que cambie completamente el aspecto del dispositivo le da más formas de justificarse a Apple para que suba los precios. Si el nuevo iPad parece solo una actualización típica generacional del último modelo, pero no supone una revolución con un aspecto totalmente nuevo, pues también es lógico que mantengan el mismo precio.

Eso sería un punto fuerte para su compra muy notable, y algo muy bienvenido, y más en los tiempos que corren, donde todo está subiendo de precio. No olvidemos que Apple ha subido una barbaridad el precio de sus nuevos iPhone 14 (opens in new tab) respecto al año pasado...