A Logitech se le va a caer el pelo: parece haber confirmado sin querer el lanzamiento de los nuevos iPad Pro

Creemos que Apple lanzará un nuevo iPad antes de que acabe este año y ahora uno de los socios de accesorios más cercanos a Apple podría haber confirmado que los nuevos modelos Pro están a punto de llegar.

Los del portal 9to5Mac (opens in new tab) se han dado cuenta de que Logitech indica ahora que su lápiz Logitech Crayon para el iPad es compatible con dos modelos de iPad Pro... que todavía no han sido anunciados. El hecho que hayan añadido ya esta compatibilidad sugiere fuertemente que el lanzamiento de las nuevas versiones del iPad Pro de 12,9 pulgadas (opens in new tab) y del iPad Pro de 11 pulgadas es inminente.

En la página web de Logitech para el Crayon, se enumeran los dispositivos compatibles, incluyendo un iPad Pro de 12,9 de "sexta generación" y un iPad Pro de 11 pulgadas de "cuarta generación". El actual iPad Pro de mayor tamaño está en la quinta generación, y el modelo de 11 pulgadas está en la tercera, por lo que esto parece ser una pista sobre la próxima generación de dispositivos.

Gracias a distintas filtraciones e indicios ya esperábamos el lanzamiento de un nuevo iPad (opens in new tab) en octubre, así que no es que esto nos sorprenda, más bien sirve para reforzar las teorías.

Pero, ¿sabéis lo más sorprendente de esto? Pues el hecho de que una compañía tan importante y de confianza para Apple haya sido la que ha filtrado la información.

Samsung utiliza la tecnología desarrollada por Wacom en su lápiz óptico S Pen (opens in new tab), por lo que es compatible con muchos fabricantes de accesorios de terceros. Pero Apple utiliza una tecnología propia para su Apple Pencil, y Logitech es el único tercero con licencia para fabricar un lápiz que funcione con las pantallas de Apple. Otros dispositivos de este tipo para el iPad de otras marcas apenas son más que punteros que te permiten manejar la pantalla capacitiva, pero no aprovechan la precisión y las funciones avanzadas de la tecnología de Apple al nivel que lo hace el Logitech Crayon. En otras palabras, el Logitech Crayon es básicamente la mejor alternativa al Apple Pencil (opens in new tab).

¿Serán igual de Pro que los iPhone 14 Pro?

Sería muy emocionante ver qué nos ofrecen los nuevos iPad Pro, ya que Apple ha lanzado un chip de última generación, el A16 Bionic, que de momento solo encontramos dentro de los nuevos iPhone 14 Pro (opens in new tab), ya que los iPhone 14 básicos no lo equipan. Es posible que Apple se esté reservando este nuevo chip para sus próximos iPad Pro, y que su intención sea asociar de forma exclusiva el A16 Bionic a sus dispositivos Pro. Sea como sea, lo sabremos el mes que viene, cuando todo apunta a que Apple lanzará sus nuevas tablets.

Alguien se ha metido en un problema gordo

Habitualmente, antes de que se anuncie un nuevo iPhone, recibimos montones de correos electrónicos de fabricantes de fundas y accesorios que afirman tener preparado el equipo para la próxima gran novedad, pero en realidad todo lo que tienen son suposiciones. Apple es muy reservada y no suele compartir detalles secretos con nadie. Incluso las marcas más populares de fabricantes de accesorios no tienen detalles específicos sobre los nuevos productos hasta el último momento posible, y a menudo eso no es hasta después de que los nuevos dispositivos sean anunciados públicamente.

Sin embargo, Logitech tiene un estatus especial, ya que es un socio exclusivo de la propia tecnología de Apple. Apple solo confía a este nivel en muy pocas empresas. La más mínima sombra que se arroje sobre esa confianza puede tener repercusiones en toda la empresa. Un pequeño desliz en una página web puede parecer un error pequeño, pero Apple podría percibirlo como una actitud negligente a la hora de proteger sus secretos corporativos, algo intolerable...