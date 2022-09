El iPhone 15 Pro podría venir con la conexión más rápida que existe

Una nueva filtración sugiere que la próxima gama iPhone 15, y hablamos de todos los modelos (desde el más básico hasta el rumoreado iPhone 15 Ultra (opens in new tab)), llegarán con puerto USB-C en vez del conector Lightning propio de Apple. Ahora bien, habrá una diferencia crucial entre los modelos de gama alta y baja.

La llegada de los puertos USB-C a los iPhone es un cambio que lleva rumoreándose mucho tiempo, y que además se espera con emoción. No olvidemos que el nuevo reglamento de la Unión Europea obliga a Apple a implementar la conexión estándar a sus dispositivos, y esta nueva Ley entra en vigor en 2024.

Pero en su nuevo enfoque de diferenciar más que nunca sus iPhone básicos de los Pro, parece que Apple podría decidir implementar en el iPhone 15 Pro y en el iPhone 15 Ultra un puerto Thunderbolt 4, que tiene un ancho de banda mucho mayor para una transferencia de datos más rápida y una salida gráfica intensa.

La filtración proviene de un boletín de noticias del filtrador de Twitter LeaksApplePro (opens in new tab), una fuente con un historial relativamente decente de dar información sobre próximos móviles de Apple.

El filtrador sugiere, y con razón, que la grabación de vídeo de alta resolución, incluso utilizando el eficiente formato ProRES de Apple, crea archivos que son inmensamente grandes y pesados para transferirlos de forma eficiente a través de una conexión anticuada como Lightning. Un archivo de vídeo de 15 minutos y resolución 4K tardaría unos 40 minutos en transferirse desde el iPhone al portátil.

Apple no ha actualizado nunca de forma significa su puerto Lightning, y ahora que los teléfonos requieren más ancho de banda para los enormes archivos de vídeo que crean, tiene sentido que Apple utilice algo mejor, especialmente porque el mismo puerto se utiliza ya en los iPad Pro (opens in new tab) y Air (opens in new tab).

Una división mayor todavía

Además de la nueva conexión de datos, la filtración también dice que Apple continuará con el patrón de este año de utilizar los chips Bionic más nuevos solo en los iPhone Pro, dejando de lado los modelos básicos.

Se rumorea que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Ultra equiparán el chip A17 Bionic, y se sugiere que Apple se siente segura con el nivel actual de rendimiento de sus chips, y que se centrará en mejorar la eficiencia energética.

Se espera que los nuevos chips sean hasta un 20% más eficientes energéticamente que el actual A16 Bionic.

Por último, se espera que el año que viene todos los nuevos iPhones incorporarán la nueva característica Dynamic Island (opens in new tab) que ha debutado solo en los Pro este año. Un movimiento que creemos que es necesario si la compañía quiere afianzar esta nueva función como una parte esencial de la interfaz.

Si solo la mitad superior de los iPhone, es decir los Pro, utiliza la Dynamic Island, entonces es esencialmente solo un recorte muy chulo, pero habrá menos desarrolladores de terceros que implementarán soporte para ella.

No se sabe si los próximos iPhone básicos tendrán la pantalla con tecnología LPTO que permite al iPhone 14 Pro tener una pantalla Always-On (siempre encendida). El tema de la Dynamic Island para todos los futuros iPhone es algo que ya se ha dicho varias veces, pero es casi imposible que Apple pueda conseguir suficientes paneles con la capacidad LPTO para llevar las funciones de pantalla siempre encendida a todos los modelos del iPhone 15.

La implementación del USB Tipo-C es mucho más emocionante de lo que parece

Llevamos un tiempo anticipando la adopción por parte de Apple del USB-C en el iPhone, especialmente desde que la Unión Europea se pronunció en contra del puerto propietario de la compañía.

Por supuesto que nos gusta un estándar universal, pero lo mejor de todo es que el cambio a USB Tipo-C de los iPhone también pondrá en marcha el mercado de accesorios una vez más, y esta vez de una manera mucho más sólida.

Ya hay un montón de accesorios USB-C probados en el mercado porque todos los demás fabricantes de smartphones y tablets, e incluso el propio iPad Pro de Apple, utilizan USB-C.

Cuando Apple ponga el USB-C en un iPhone, no estará reinventando nada, como cuando la compañía cambió de la vieja y enorme conexión de 30 pines a un nuevo puerto diminuto.

Esto será más bien un movimiento en el que Apple finalmente permitirá que sus dispositivos se unan al resto del mercado, con un potencial increíble ya que el USB-C, y especialmente Thunderbolt, habilitará muchas cosas.