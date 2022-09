Puede que el nuevo iPad Pro 2022 no sea para tanto

Recientemente, Apple celebró un gran evento (opens in new tab) en el que presentó la línea de iPhone 14 (opens in new tab) y los nuevos Apple Watch, incluido el Apple Watch Ultra, pero aún hay más por venir, con los nuevos modelos de iPad Pro 2022 que posiblemente sean los protagonistas de un evento en octubre. Dicho esto, hemos escuchado recientemente informaciones en sentido contrario.

Según Mark Gurman -un periodista con un buen historial de información sobre Apple- en su último boletín Power On para Bloomberg (opens in new tab), es más probable que la compañía anuncie los nuevos iPad Pro a través de un comunicado de prensa que en un evento.

Gurman afirma que es "muy probable" que los modelos de iPad Pro de 11 y 12,9 pulgadas aterricen este año, pero que no supondrán un "gran cambio" para Apple, por lo que no justificarán un gran evento.

Al parecer, utilizarán el nuevo chip M2 (que ya ha sido desvelado) y tendrán algunas "especificaciones mejoradas", pero nada drástico.

Gurman afirma que también es probable que veamos nuevos Macs Mini y MacBooks Pro, pero que éstos también utilizarán los chips de la línea M2 previamente anunciada, y no serán grandes actualizaciones en ningún otro sentido, por lo que probablemente tampoco necesitarían un evento. Del mismo modo, podría haber un nuevo dispositivo de Apple TV, pero no es un producto importante para Apple.

Vale la pena señalar que el uso de comunicados de prensa en lugar de un evento para estos productos parece ser más una conjetura en lugar de información privilegiada, y Gurman reconoce que Apple puede tener otros planes, por lo que un evento es todavía posible. Pero el punto clave es que los productos en sí mismos probablemente no serán actualizaciones demasiado emocionantes, independientemente de cómo decida Apple anunciarlos.

Se echa de menos un nuevo estándar en los iPads

Aunque Gurman ha enumerado bastantes productos que se lanzarán en el 2022, algo que no ha mencionado es un nuevo iPad.

Esto es un poco sorprendente, ya que varias fuentes (incluido el propio Gurman) han dicho anteriormente que veremos un nuevo iPad básico antes de que termine el año.

Es posible que Gurman se haya olvidado de mencionarlo en esta última lista, pero también podría significar que ya no confía en que veamos el dispositivo antes del 2023.

Si aterriza este año, las filtraciones sugieren que probablemente lo veremos (junto con los nuevos iPad Pro) en octubre, así que no habrá que esperar mucho. Pero si no aterriza en octubre, entonces tal vez habrá que esperar un tiempo para ver esta tablet después de todo.