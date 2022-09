God of War Ragnarok para PC: ¿llegará el juego a Steam?

¿Está por llegar un God of War Ragnarok para PC? Aunque la serie ha sido durante mucho tiempo una auténtica medalla en el palmarés de PlayStation, los fans tienen curiosidad por saber si Kratos dará o no el salto a PC.

God of War Ragnarok es un título muy esperado y con razón. El God of War del 2018 supuso un serio paso adelante para la serie, introduciendo una narrativa conmovedora y emotiva en el batiburrillo de la serie. En vista de ello, los fans están deseando ver hacia dónde lleva Santa Monica Studio la icónica serie de acción en tercera persona.

Además, ahora que se han revelado imágenes de God of War Ragnarok (opens in new tab), no podemos esperar a que el juego salga a la venta en PS5 y PS4 el 9 de noviembre para poder disfrutar de un combate intenso y contundente. Los combates de los juegos de God of War siempre han sido excepcionales y de gran intensidad, y esperamos que Ragnarok no sea diferente.

Sin embargo, esto ha hecho que los fans se pregunten si los nueve reinos de God of War Ragnarok llegarán a PC. Por suerte, hemos buscado en Internet toda la información disponible sobre esta cuestión. Sigue leyendo para saber más sobre la posibilidad de un lanzamiento de God of War Ragnarok en PC.

God of War Ragnarok para PC, ¿se lanzará finalmente?

Tenemos buenas y malas noticias. Las malas son que aún no se ha anunciado formalmente el lanzamiento de God of War Ragnarok en PC. Sin embargo, aunque todavía no hay ningún anuncio oficial, sí que hay esperanzas de que God of War Ragnarok salga a la venta en PC en el futuro.

Aunque no hay ninguna garantía de que haya una versión para PC en el horizonte, está claro que la versión de God of War para PC que aterrizó en Steam en enero de 2022 fue un éxito rotundo. Si miramos a fuentes como SteamCharts (opens in new tab), está claro que a God of War (2018) le ha ido muy bien en Steam en términos de ventas y jugadores en activo. Por ello, es justo decir que bien podría ser un movimiento prudente para Sony llevar Ragnarok al PC en el futuro como lo hizo con su predecesor.

También está claro que Sony está ganando mucho dinero con los juegos de PC. Los beneficios de Horizon: Zero Dawn, God of War y Days Gone han llevado a la compañía a predecir que van a "cuadruplicar" los beneficios de los juegos de PC con respecto al 2021. Todos sabemos que el dinero manda, y está claro que los beneficios récord en PC pueden motivar mucho a Sony para llevar Ragnarok a PC. Según el informe corporativo de Sony para el 2020 (opens in new tab) (según PCGamer (opens in new tab)), la compañía dijo: "Exploraremos la expansión de nuestros títulos exclusivos a la plataforma de PC, con el fin de promover un mayor crecimiento de nuestra rentabilidad". Por eso es posible que la compañía siga en esa dirección.

Dicho esto, conviene subrayar que no se ha confirmado nada oficial y que se trata, por el momento, de una especulación. Aun así, está claro que la posibilidad de que God of War Ragnarok llegue a PC no es del todo descartable. Mientras tanto, os mantendremos informados en caso de que Sony haga algún anuncio oficial.