El lanzamiento del iPhone 14 es el momento perfecto para comprar un iPhone 13

Normalmente, cuando llega un nuevo gran móvil, te aconsejamos que no compres el modelo anterior. El iPhone 14 se espera muy pronto, así que pensarías que el iPhone 13 sería, por tanto, algo que no recomendemos . Sin embargo, en este caso no es del todo así.

En el momento de escribir esta historia, estamos viendo pequeños descuentos en algunos de los miembros de la familia del iPhone 13, lo que los hace un poco más asequibles (sí, un 6% no es para tirar cohetes), pero Apple suele ser inmune a los grandes descuentos.

Así que si realmente necesitas un nuevo iPhone ahora mismo, en lugar de desanimarte, te decimos "¡a por él!". Pero si puedes esperar un poco, puede que haya un momento aún mejor a la vuelta de la esquina.

Y es que se espera que el propio iPhone 14 se lance en las dos primeras semanas de septiembre, y eso podría repercutir en los modelos más antiguos. El efecto exacto dependerá de si Apple descataloga sus teléfonos más antiguos (como hace a veces) o les hace un ligero descuento. Pero en cualquier caso, habrá cambios en el mercado del iPhone.

Cuando TechRadar habló con la empresa de tecnología reacondicionada Backmarket a principios de este año, nos dijo que el mejor momento para comprar aparatos de segunda mano era el lanzamiento del nuevo modelo: "Hay muchos dispositivos disponibles, ya que millones de personas se deshacen de su dispositivo para comprar la última tecnología". Es de suponer que muchos fans del iPhone cambiarán sus modelos antiguos por otros más nuevos, lo que dejará muchos iPhones 13 en el mercado.

Esta afluencia de oferta podría afectar a los precios de venta, y es posible que puedas hacerte con un iPhone reacondicionado (o cualquier otro de segunda mano) a un precio muy reducido.

Con el iPhone 14 a la vuelta de la esquina, es posible que algunas personas ya hayan empezado a pensar en su nuevo teléfono, y es posible que ya puedas comprarlo con un descuento menor. Pero si esperas un poco más, es probable que los precios bajen aún más.

Así que si quieres comprar el iPhone 13, es un buen momento para hacerlo ahora mismo, y será aún mejor en una o dos semanas. A no ser que puedas esperar a las rebajas del Black Friday a finales de noviembre, que podrían suponer una reducción de precios aún mayor (o no, no hay garantías).