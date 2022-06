El DLC de Elden Ring podría aterrizar pronto: 3 cosas que debes saber

El juego de rol de mundo abierto Elden Ring, de FromSoftware, ha causado un gran impacto en la comunidad gamer: a mediados de junio, era el título más vendido en Estados Unidos del 2022 (según el grupo de análisis de datos NPD (opens in new tab)), superando a Call of Duty: Vanguard.

Uno de los puntos clave que hacen que el juego sea una experiencia tan popular para los jugadores es su gran escala y alcance, con un enorme mapa lleno de encuentros emocionantes y desafiantes, por no mencionar los magníficos paisajes.

Pero aquellos que ya hayan jugado al juego (o incluso lo hayan terminado varias veces), probablemente estarán deseando conocer cualquier noticia sobre la llegada de contenido adicional en forma de DLC. ¿Se va a hacer? Y si es así, ¿cuándo llegará? ¿Y qué pinta tendrá?

Vamos a analizar las posibilidades que rodean a los contenidos descargables para Elden Ring, basándonos en gran medida en anteriores títulos de FromSoftware, y veremos qué formas pueden adoptar, teniendo en cuenta ciertos indicios a lo largo del juego.

¿De verdad tendremos DLC de Elden Ring?

Empecemos advirtiendo de que FromSoftware aún no ha confirmado oficialmente el DLC de Elden Ring. Y, aunque existe la posibilidad de que finalmente no llegue ningún DLC (como ocurrió con el anterior título del estudio, Sekiro: Shadows Die Twice), no creemos que sea así.

Habiendo demostrado ser el título más exitoso del estudio hasta la fecha, la oportunidad de lanzar un DLC de pago para continuar con su impulso parece demasiado rica como para dejarla pasar. Y aunque Sekiro no recibió ningún DLC, los tres títulos de Dark Souls sí lo hicieron, y podría decirse que Elden Ring comparte mucho más su ADN con estos juegos que con Sekiro.

En una entrevista reciente, el director de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, declaró que Elden Ring seguirá actualizándose en el futuro, y aunque es muy posible que se refiera sólo a parches y correcciones de errores (como el último parche 1.05), sospechamos que hay algún contenido extra implícito.

Incluso si no crees que nada de lo anterior sea suficiente como pista de que veremos un DLC, hay algunos indicios más que vienen en forma de curiosos elementos dentro del juego de Elden Ring, pero los discutiremos en la sección final más abajo.

(Image credit: Bandai Namco)

¿Cuándo llegará el DLC de Elden Ring?

Elden Ring se lanzó el 25 de febrero del 2022, por lo que en el momento de escribir este artículo, el juego lleva poco más de 4 meses en el mercado. Si echamos un vistazo a los calendarios de lanzamiento de los anteriores títulos de FromSoftware, y a lo poco que tardó en llegar su primer DLC, podemos hacernos una idea del calendario que pueden seguir.

Bloodborne: 8 meses

8 meses Dark Souls: 13 meses

13 meses Dark Souls 2: 4 meses

4 meses Dark Souls 3: 7 meses

De media, son 8 meses de espera entre el lanzamiento inicial y la llegada del primer DLC, pero hay que tener en cuenta que, como ya hemos llegado a esa marca de 4 meses (el periodo de tiempo entre el lanzamiento de Dark Souls 2 y su primer DLC), un lanzamiento inminente no tendría por qué ser una sorpresa.

Por supuesto, esto no es una prueba concreta de una hoja de ruta para el DLC de Elden Ring, pero si existe, es justo sugerir que podría llegar en cualquier momento en los próximos 4 meses, y muy probablemente alrededor de la marca de septiembre/octubre.

¿En qué consistirá el DLC de Elden Ring

Antes de seguir leyendo, ten en cuenta que la siguiente sección contiene algunos spoilers de Elden Ring.

Poco después del lanzamiento, los jugadores descubrieron tres estructuras de coliseo distintas repartidas por The Lands Between, cada una de ellas inaccesible para el jugador. En la parte delantera de una de estas estructuras, un NPC ofrece el siguiente diálogo: "Todo lo que quería era luchar, como un guerrero, hasta el final... Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, oh guía de la gracia, no se abre esta puerta?".

Junto a esta curiosidad, el PNJ lleva una armadura que actualmente es inalcanzable en el juego, la Brave´s Set (opens in new tab). La armadura del pecho de este conjunto puede modificarse para que tenga una coloración roja o azul, colores que se utilizan habitualmente en los modos multijugador PvP (jugador contra jugador).

De esto, podemos concluir que las arenas PvP iban a estar en el juego pero fueron eliminadas en algún momento del desarrollo (quedando los coliseos y las armaduras), o más probablemente, serán accesibles en futuros DLC.

FromSoftware ya ha lanzado anteriormente arenas PvP dedicadas en anteriores títulos de Dark Souls como DLC de pago, y si combinamos este hecho con el tímido diálogo del NPC antes mencionado, se sugiere en gran medida que las puertas del coliseo se abrirán en algún momento y tendremos nuestras arenas de combate multijugador.

Dada su posición en el centro de las seis torres divinas, y que debajo de ella queda un resto de texto, la nube central podría esconder una futura ubicación del DLC. (Image credit: Bandai Namco / TechRadar)

La comunidad ha especulado mucho sobre cómo podría ser el DLC de Elden Ring, pero con un mundo tan vasto, el contenido adicional podría adoptar innumerables formas. De ellas, una de las más plausibles parece estar relacionada con la misteriosa nube central.

Al ver el mapa de The Lands Between, el océano que rodea la masa de tierra se representa rodeado de nubes, pero una nube notable también se cierne en la bahía central. Esta nube se alinea perfectamente con el punto de intersección de las seis Torres Divinas que la rodean.

El mapa también contiene una escritura ilegible debajo de la nube, similar a los estandartes que indican otras regiones importantes como Limgrave, Liurnia y Caelid. Aunque (normalmente) no se ve nada en el juego en el lugar del mapa donde se encuentra esta nube, algunos gamers pioneros han explorado esta zona utilizando hacks, y han encontrado una extraña geometría estéril y perfectamente cuadrada.

Todo esto sugiere que algo parece estar sucediendo en esta región, pero aún no podemos saber qué es. ¿Aparecerá una ciudad en el cielo, o quizás un remolino para acceder a otra zona subterránea? Tendremos que esperar para verlo.