Después de 3 años y casi 40 millones de PS5 vendidas, ¿dónde están los nuevos juegos?

La PS5 sigue siendo un triunfo para Sony, que ha dejado atrás la dichosa escasez de stock. En el 2023, es más fácil que nunca hacerse con la consola, pero ¿merece la pena comprarla solo por los exclusivos? Yo creo que todavía no.

La PS5 ya ha vendido casi 40 millones de unidades, según los últimos resultados de Sony (opens in new tab). Un total de 38,4 millones de máquinas están ya en los hogares de jugadores de todo el mundo, una cifra impresionante. Yo tengo una PS5 desde hace un par de años y la compré para jugar al excelente Ghost of Tsushima: Director's Cut en todo su esplendor. Pero desde entonces, me cuesta recomendar el sistema a los recién llegados que ya tienen un PC decente.

No hace falta decir que la PS5 es una de las mejores consolas del momento. Es capaz de ofrecer imágenes 4K a frecuencias de cuadro jugables que oscilan entre los 30 y los 120fps en función de la configuración gráfica. Hasta ahora ha sido una generación de consolas en la que tienes que elegir: puedes optar por la fidelidad visual (a menudo con trazado de rayos) a 30fps, o reducir los gráficos para obtener una mayor frecuencia de fotogramas. Incluso con todo lo que hay bajo el capó, muchos de los mejores juegos de PS5 (opens in new tab) son experiencias que se pueden conseguir en otras plataformas.

Aunque hay excepciones como God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West y Ghost of Tsushima, juegos que habrían sido los mayores bombazos de PS5 han dado el salto a PC y han sido versiones superiores. Solo hay que mirar hasta God of War y Horizon Zero Dawn, ambos prosperando en puntos de venta digitales como Steam. Incluso cuando una adaptación no ha sido tan sencilla como en PS5, como en el caso de The Last of Us: Part 1, el hecho de que apareciera tan pronto en el medio con la mayor base de instalaciones refuerza aún más la idea de que PS5 no es la única referencia para los grandes títulos exclusivos.

El precio de ser multiplataforma

(Image credit: Naughty Dog)

Como propietario de un PC y un portátil gaming, he tenido que pensar buenas razones para comprar una copia digital o física de la próxima gran franquicia de Sony, porque tarde o temprano aparecerá en PC. La única buena excusa para jugar en PS5 es el catálogo de PS Plus. Al igual que Xbox Game Pass, ofrece una amplia biblioteca digital de juegos por el precio de una suscripción mensual.

Esto significa que haya estado tratando mi PS5 como una máquina puramente digital a pesar de que tiene una unidad de disco, y no he comprado un juego para ella en la mayor parte de un año porque no he tenido ningún incentivo para hacerlo.

No se trata de un problema exclusivo de Sony, ya que Microsoft también tiene un problema similar con la falta de software atractivo en la Xbox Serie X. Todo lo que hay en la actual generación de hardware Xbox está disponible en PC, normalmente el mismo día o poco después. Por eso todavía no tengo una Xbox Series X ni una Xbox Series S, a pesar de que las tengo a mi disposición desde hace más de un año. No hay razón para apresurarse a comprar una cuando mi ordenador de gama media puede igualar todo lo que ofrece.

Soporte de primera mano

(Image credit: Sony)

Lo que más me cabrea de Sony es el hecho de que PlayStation Studios produce algunas experiencias realmente excelentes, pero no ha sido suficiente para que yo considere coger el DualSense en lugar del teclado y el ratón cuando hay alguna gran novedad. La retrocompatibilidad con la PS4 se siente más como un lastre para la consola y menos como algo que está guay tener, como lo ha sido en anteriores generaciones de consolas. Esto se debe a que hay montones de los mejores juegos de PS4 disponibles en PS Plus, pero sólo unos pocos de ellos funcionan con sistema sucesor.

La solución a este problema es compleja. Por un lado, estoy encantado de que más gente pueda disfrutar de franquicias estrella como God of War, The Last of Us y Horizon fuera del hardware de PlayStation. Por otro, estoy dividido, porque si todo sale de PS5 (y normalmente se ve y funciona mejor cuando lo hace), ¿cuál es exactamente la gran razón para tener la consola?

Han pasado tres años y sigo sin estar convencido, a pesar del éxito del sistema. En un momento en el que estamos discutiendo que esta generación de consolas ni siquiera es next-gen, y que la Xbox Serie X y la PS5 están siendo frenadas por la generación anterior, me cuesta ver pruebas de que sea un éxito sin tapujos.