5 aspectos en los que los Samsung Galaxy Buds 2 Pro superan a los AirPods Pro, y uno en el que no

Durante su último evento Galaxy Unpacked 2022, Samsung presentó sus nuevos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido, los Samsung Galaxy Buds 2 Pro, junto con los móviles plegables Samsung Galaxy Flip 4 y Samsung Galaxy Fold 4, y los nuevos smartwatches Samsung Galaxy Watch 5 y Galaxy Watch 5 Pro.

Los Samsung Buds 2 Pro realmente llegan fuerte, y podrían convertirse en los mejores auriculares inalámbricos del mercado, ya que cuentan con una serie de mejoras respecto a los Samsung Galaxy Buds Pro originales, que la verdad es que nos han impresionado, al menos sobre el papel.

De hecho, los Galaxy Buds 2 Pro no vienen solo con mejoras respecto a sus predecesores, sino que también cuentan con algunas características con las que claramente pretenden superar a los AirPods Pro de Apple, que son los auriculares con cancelación de ruido más populares disponibles en la actualidad.

Algunas de las funciones que Samsung ha incluido en su nuevo modelo son casi idénticas a las que encontramos en los AirPods Pro, como la compatibilidad con el "audio 360", que es la versión de Samsung de la tecnología de Audio Espacial de sonido envolvente que ofrece Apple, y la posibilidad de cambiar automáticamente el emparejamiento entre los distintos dispositivos de Samsung en los que hayas iniciado sesión, lo que incluye tu TV Samsung (igual que los AirPods lo hacen con la Apple TV 4K).

Sin embargo, en otros aspectos, Samsung ha ido más allá y sus nuevos Galaxy Buds 2 Pro superan a los AirPods Pro. Y por mucho, en algunos casos.

Acabamos de empezar a probar los Galaxy Buds 2 Pro, y todavía nos queda mucho por delante para analizarlos en profundidad, pero por lo que hemos visto hasta ahora y por sus especificaciones, parece que Apple debería empezar a preocuparse.

A continuación, hemos reunido los 5 aspectos principales en los que los Samsung Buds 2 Pro superan a los AirPods Pro, y además, hemos explicado por qué creemos que son tan importantes. Después, hemos señalado también un aspecto en el que los AirPods Pro salen ganando.

1. Altavoces más avanzados

Los Samsung Buds 2 Pro cuentan con un diseño de altavoces de dos vías, lo que hoy en día todavía es bastante raro encontrar en unos auriculares inalámbricos. Esto significa que tienes dos drivers en el auricular: uno más grande que se encarga de los tonos medios y graves, y otro más pequeño para los agudos. En este caso, hay un woofer de 10mm y un tweeter de 5,4mm.

Cuando hemos puesto a prueba otros auriculares inalámbricos que cuentan con este diseño en dos vías, la verdad es que nos han impresionado mucho. Los Bowers & Wilkins PI7 son absolutamente asombrosos en cuanto a calidad de sonido (aunque el auricular es muy grueso), y los Honor Earbuds 3 Pro ofrecen un sonido mucho mejor que los AirPods Pro (teniendo el mismo tamaño).

Suponiendo que Samsung haya implementado bien su ingeniería del audio, el diseño de dos vías debería ofrecernos unos graves más profundos y ricos, unas voces e instrumentos más claros, y unos agudos más detallados que se elevan por encima del resto de la mezcla para mayor claridad.

2. Soporte de audio Hi-Res a 24-bit

Los Galaxy Buds 2 Pro incluyen soporte de música de alta calidad a 24 bits, siempre y cuando se utilicen con dispositivos Samsung compatibles, gracias al "Samsung Seamless Codec".

Todavía no tenemos todos los detalles sobre lo que puede hacer exactamente este códec, pero sabemos que el Scalable Codec de Samsung es capaz de manejar la transmisión de audio a 24 bits/96kHz, con tasas de bits de hasta 512kbps, por lo que lo más probable es que ese sea el mínimo que ofrezca el nuevo códec.

Esto significa que podrías aprovechar la oferta de streaming de mayor calidad de Tidal o, irónicamente, de Apple Music, que tiene música sin pérdidas y en alta resolución, pero que a día de hoy todavía no se puede reproducir con toda la calidad en ningún modelo de AirPods. Los AirPods Pro no tienen ningún tipo de soporte de música sin pérdidas, aunque se rumorea que podría llegar finalmente con los AirPods Pro 2. Sea como sea, Samsung se ha adelantado.

Entonces, ¿en la práctica, qué es lo que significa la transmisión de música a 24 bits? En pocas palabras, significa que se pueden incluir más detalles en el archivo de música, eso conlleva que los archivos de música tienen que ser más grandes, pero permite una mayor precisión (y menos pulido digital) en los detalles. Hay un gran debate sobre la ventaja que supone el audio a 24 bits sobre el de 16 bits, y todo dependerá de lo bien que Samsung haya diseñado los auriculares, pero lo que está claro es que Samsung está apuntando alto.

3. Cancelación de ruido más inteligente

Todavía no sabemos si la calidad real de la cancelación activa de ruido (ANC) de Samsung será capaz de superar a la de Apple, que es muy buena (y más teniendo en cuenta que Samsung ha tenido problemas con el ruido del viento en el pasado, cosa que a Apple no le pasa).

Por otro lado, los nuevos Galaxy Buds 2 Pro mantienen un gran característica del modelo original: la llamada "Voice Detect", es decir, la detección de voz. Esto significa que si empiezas a hablar con alguien, los auriculares se pondrán automáticamente en modo Ambiente (parando la cancelación de ruido), lo cual viene muy bien ya que así no tendrás que activarlo manualmente cuando pidas un café o te encuentres con un conocido por la calle. En otras palabras, en cuanto empieces a hablar, los auriculares cambiarán de modo y por tanto podrás escuchar la respuesta de la persona con la que estés hablando.

Es una función inteligente muy práctica, pero la verdad es que no funcionaba del todo bien en los Galaxy Buds Pro originales. Si la nueva configuración del micrófono de los Buds 2 Pro hace que esta característica funcione mejor, este sería una gran punto a favor de estos auriculares frente a la competencia.

4. Mejor resistencia al agua

Los Samsung Galaxy Buds 2 Pro cuentan con una certificación de resistencia al agua IPX7, lo cual es poco habitual en unos auriculares, y podría salvarlos en más de una ocasión. Esta certificación significa que se te pueden caer al agua hasta 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos, y que no se rompan. Eso es impresionante, y te darán una tranquilidad adicional, aunque cabe señalar que los Galaxy Buds Pro originales ofrecían lo mismo.

Dicho eso, la mayoría de los auriculares (incluidos los AirPods Pro) suelen tener una certificación de como mucho IPX4, lo que básicamente significa que son resistentes al sudor y a alguna salpicadura, por lo que si se te caen al agua tienes pocas posibilidades de que sobrevivan. En definitiva, aquí los auriculares de Samsung también tienen ventaja frente a la mayoría de sus rivales.

5. Soporte Bluetooth de nueva generación

Samsung ha incluido Bluetooth 5.3 en los nuevos Galaxy Buds 2 Pro, que es la última versión de esta tecnología inalámbrica. Esto tiene dos ventajas: la primera es la nueva y mejorada calidad de audio del Bluetooth LE, y la segunda es la potencial compatibilidad con AuraCast.

La actualización a Bluetooth LE (LE son las siglas de "low energy", que significa baja energía) permite que cuando los auriculares y el dispositivo tengan dificultades para mantener una conexión sólida (debido a la distancia, por ejemplo), podrás disfrutar de una mejor calidad de sonido que en las versiones anteriores. Además, el Bluetooth LE sirve para reducir el consumo de energía, y permite reducir el tamaño de los auriculares.

Por otro lado, el Bluetooth Aura Cast que hemos comentado, es una nueva tecnología que puede hacer que varios auriculares Bluetooth puedan escuchar lo mismo a la vez, desde un mismo dispositivo que reproduce un audio. Eso significa que tú y tus amigos podríais, por ejemplo, escuchar tranquilamente el sonido de un mismo teléfono. Esta tecnología necesita que el móvil y los auriculares sean compatibles, por lo que no está asegurado que los Galaxy Buds 2 Pro puedan aprovechar este potencial, pero sea como sea, el hecho de que tengan Bluetooth 5.3 abre esta posibilidad (y es algo que los AirPods Pro no ofrecen, ya que solo tienen soporte para Bluetooth 5.0).

¿Y dónde salen perdiendo frente a los Airpods? Pues la duración de la batería, que no es muy prometedora

El aspecto de los Samsung Galaxy Buds 2 Pro que más nos preocupa es la duración de la batería. Ofrecen 5 horas desde los auriculares con la cancelación de ruido activa, y un total de 18 horas si aprovechas la carga del estuche, lo cual no es especialmente impresionante.

Si bien las cinco horas con la batería de los auriculares superan ligeramente las 4.5 horas (o tal vez más) de los AirPods Pro, los de Apple alcanzan un total de 24 horas gracias a su estuche de carga. Y eso supone una mejora importante frente a lo que te ofrecen los Galaxy Buds 2 Pro.

Los nuevos Buds 2 Pro son un 15% más pequeños que sus predecesores, lo cual nos gusta ya que así son más ligeros, y si por ello la batería que incluyen los propios auriculares no puede ser más grande, pues es algo que podemos conceder. Pero lo que no entendemos es por qué no puede tener más carga el estuche de carga, y es bien sabido que quedarte sin batería es algo bastante frustrante.

¿Frenará esto es éxito de los nuevos Samsung Galaxy Buds 2 Pro? Pronto lo sabremos.