El lanzamiento del Pixel 8 de Google estuvo genial, pero fue el Chromebook Plus lo que realmente me emocionó

Me encantan los dispositivos Pixel de Google y casi siempre tengo uno entre mis gadgets. Pero el lanzamiento de los Pixel 8 y Pixel 8 Pro, junto con el Pixel Watch 2, en el escaparate de productos Made by Google de octubre, no fue lo único del gigante de las búsquedas que captó mi atención la semana pasada. Más bien fue la iniciativa Chromebook Plus.

Lo que antes se conocía como Chromebook X se reveló como un conjunto de estándares de producto y especificaciones para los portátiles con Chrome OS que equiparán a los modelos certificados con la potencia de hardware necesaria para hacer más cosas de forma nativa en la máquina, en lugar de depender de herramientas basadas en el navegador.

"Es como un portátil normal", dirás. Bueno, sí y también un poco no.

Hacerse con un portátil decente no es difícil, ya que existen multitud de opciones de la talla de Acer, Asus y Dell, entre otros. Pero, por lo general, tendrás que gastar alrededor de 1.000€ para conseguir un portátil con Windows que no parezca que le falta de todo, como una pantalla aburrida, una CPU mediocre o escasas opciones de almacenamiento. Y para conseguir uno de los mejores portátiles, hay que gastar más.

Pero el programa Chromebook Plus parece ofrecer una forma de conseguir un portátil con buenas especificaciones por un buen precio, sin tantos compromisos.

Nos fijamos en Acer

Hace poco pude probar los Acer Chromebook Plus 515 y Chromebook Plus 514, que vienen con acceso a procesadores Intel o AMD, 8GB de RAM (hay una opción de 16GB) y almacenamiento de 256GB y 512GB. Además, incluyen pantallas 1080p, cámaras Full HD, una buena selección de puertos y compatibilidad con Wi-Fi 6E y Dolby DTS Audio.

Con un diseño que Acer describe como "elegantemente robusto" - piensa en práctico, utilitario, en lugar de franjas de aluminio cepillado - estos Chromebooks se sienten como auténticos portátiles para hacer el trabajo real. Los 250 nits de brillo máximo de las pantallas me parecieron un poco decepcionantes. Y los teclados se sentían un poco blandos (igualmente podría atribuirlo a estar demasiado acostumbrado a escribir en un teclado MacBook Air M2 con menor recorrido de tecla).

Sin embargo, el hardware es sólo una parte de la fórmula. Con las especificaciones del Chromebook Plus, Chrome OS debería ser capaz de manejar más cosas en el dispositivo de forma local, como ejecutar Photoshop y acceder a funciones basadas en IA, así como aprovechar herramientas como el Borrador Mágico de la aplicación nativa Google Fotos.

Esto es particularmente emocionante para mí, ya que esto quiere decir que puede hacer más con Chromebooks sin depender de una conexión a Internet. Chrome OS ha mejorado mucho en cuanto a sincronización y acceso sin conexión, pero yo diría que los Chromebooks de gama baja dependen de las aplicaciones de Google en la nube y pueden verse limitados si la conexión Wi-Fi es irregular. A juzgar por la iniciativa Chromebook Plus, estos problemas podrían quedar resueltos.

También me intriga lo eficiente que podría ser una máquina Chromebook Plus. Aunque me encanta la flexibilidad de Windows 11, necesita una buena cantidad de potencia y recursos informáticos para funcionar bien. Pero un Chromebook bien equipado que ejecute el ligero Chrome OS podría abrir todo tipo de opciones de rendimiento (por ejemplo, más potencia de CPU para el renderizado de vídeo) cuando se está lejos de una fuente de alimentación y en movimiento. Si a esto le añadimos el acceso nativo a más herramientas basadas en la IA de Google, los Chromebooks podrían convertirse en portátiles con un atractivo más amplio que su uso en la educación y como opción económica a los portátiles "de verdad".

Yo diría que la innovación en el mundo de la informática se ha ralentizado un poco. Por supuesto, los chips de la serie M de Apple han sido toda una revelación, Intel ha entrado en el terreno de los gráficos discretos y Nvidia sigue impulsando interesantes tecnologías gráficas basadas en inteligencia artificial, pero no ha habido grandes cambios en el ámbito operativo.

Así que si la iniciativa Chromebook Plus realmente podría hacer que Chrome OS sea atractivo para el usuario de portátiles de todos los días, y podríamos ver una nueva ola de innovación llegar a medida que los desarrolladores y fabricantes de hardware buscan aprovechar las herramientas que Google puede ofrecer. Aunque sólo sea por eso, Microsoft y Apple deberían permanecer atentas.