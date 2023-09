Die kommenden AMD Ryzen 8000 Prozessoren könnten Anfang 2024 auch in Tablets zum Einsatz kommen

Nach Monaten der Geheimniskrämerei könnte die Katze nun aus dem Sack sein: Die AMD Ryzen 8000 Prozessoren kommen 2024 ... und sie kommen sogar für Tablets!

Die Prozessoren waren jüngst von Gerüchten und Leaks umgeben, jetzt ist aber endlich via Produktvorstellung klar, dass wir uns bereits Anfang des kommenden Jahres tatsächlich auf Neuheiten von Team Rot gefasst machen dürfen – auch wenn die Enthüllung technisch gesehen nicht den Chips selbst galt.

Der in Shenzhen ansässige Hersteller Minisforum, bekannt für die Herstellung superkompakter Desktop-PC-System, hat das V3 angekündigt – das erste Tablet mit Ryzen 8000, welches schon 2024 erscheinen soll.

Laut HardwareTimes werden die APUs auf der bestehenden Zen-4-Kernarchitektur basieren und eher eine Auffrischung der Ryzen-7000-"Phoenix"-Familie sein als ein richtiger Sprung in Richtung Zen-5-Architektur. Das Tablet soll weiterhin mit Windows 11 laufen und von der RDNA 3.5 iGPU sowie XDNA-Engine zur Beschleunigung von KI-Workloads im besten Maße profitieren – ein waschechtes Kraftpaket im kompakten Format also!

Das Minisforum V3 erinnert mehr als nur ein kleines bisschen an das Microsoft Surface – aber das muss ja nichts Schlechtes sein! (Image credit: HarwareTimes)

Mini im Namen, das Maximum unter der Haube

Nach allem, was wir bisher wissen, hat das V3-Tablet ein sehr schlankes, ansehnliches Design und will Nutzer mit seinem 14-Zoll-QHD+-Display sowie flotten Bildraten von bis zu 165 Hertz direkt verzaubern. Unterstützen soll es außerdem Windows Hello (die Microsoft-Gesichtserkennung), was mithilfe einer 2-Megapixel-Frontkamera sichergestellt wird. Auf der Rückseite findet hingegen ein 5-Megapixel-Exemplar seinen Raum.

HardwareTimes berichtet auch, dass die neuen Ryzen-Chips (Codename "Hawk Point"), die im V3 zum Einsatz kommen, zwei verschiedene TDPs haben dürfte – nämlich 22W und 28W –, allerdings ist noch unklar, ob es sich dabei um zwei völlig unterschiedliche APUs oder einfach um zwei Leistungsstufen für ein und denselben Chip handelt.

Von dem, was man bisher lesen kann, sehen die Tablets definitiv schon einmal sehr vielversprechend aus. Bleibt nur abzuwarten, ob auch der Hands-On im kommenden Jahr zu überzeugen weiß. Falls ja, könnte Minisforum damit gut und gern den Markt der Office-Gerätefans und Professionals stürmen!