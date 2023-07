Der gestiefelte Kater schlägt seine Krallen in die Streamingneuheiten

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch (WOW)

Nachdem die letzten Abenteuer von Shrek und seinen märchenhaften Freunden nicht mehr ganz so gut ankamen, hatte wohl niemand mehr mit einem weiteren Film dieses Universums gerechnet. Und noch weniger hatte vermutlich irgendjemand damit gerechnet, dass Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch so einschlagen würde. Mit einer nahezu perfekten Bewertung auf Rotten Tomatoes sowohl beim Publikum als auch den Kritikern ist dieser Animationsfilm also definitiv einen Blick wert.

Den titelgebenden Kater stellt es diesmal vor eine existenzielle Krise. Denn nachdem acht seiner neun Leben mittlerweile aufgebraucht sind, wird aus dem einst verwegenen Degenkämpfer ein ängstliches Kätzchen. Dabei werden auch durchaus ernstere Töne angeschlagen und die verschiedenen Animationsstile übertragen die Stimmungen auf wunderschöne, abwechslungsreiche Weise. Wenn du also ein WOW-Abo hast, dann ist das hier ein absolutes Must-See.

Ab sofort bei WOW

Foundation Staffel 2 (Apple TV Plus)

Das zweite große Highlight an diesem Wochenende ist die zweite Staffel der gefeierten Apple-Serie Foundation. Basierend auf Isaac Asimovs Science Fiction-Zyklus, handelt die Geschichte von einem Imperium, das sich viele Tausend Jahre in der Zukunft seinem Untergang nähert. Dabei werden immer wieder neue Figuren und Handlungsstränge eingeführt, die die volle Aufmerksamkeit der Zuschauerschaft verlangen.

Dementsprechend wirkte Staffel 1 auf viele Leute - gerade die, die weniger mit Hard-Sci-Fi am Hut haben - recht sperrig. Doch die Komplexität, Themen und der gesamte Look der Serie macht sie dennoch zu einer der besten Apple TV Plus-Serien, die es gibt. Und der Trailer zu Staffel 2 sieht nun wieder ebenso pompös aus, sodass mein Interesse definitiv geweckt ist.

Solltest du hingegen noch Apple TV Plus-Abo haben, ist das überhaupt kein Problem. Denn bis zum 31. Juli haben Besitzer einer PS4 oder PS5 die Möglichkeit, ein 3 bzw. 6-monatiges kostenloses Probeabo abzuschließen.

Ab sofort bei Apple TV Plus

Venom: Let There Be Carnage (Netflix)

Was wäre eine Woche bei den Streaming-Diensten ohne einen Neuzugang aus der Welt der Superhelden? Das Spider-Verse des MCU ist außerhalb seiner Filme mit Tom Holland in der Hauptrolle bisher auf eher gemischte Gefühle gestoßen. Während der erste Venom von 2018 zumindest beim Publikum noch gut ankam, konnte Morbius schon weit weniger Leute überzeugen.

Venom: Let There Be Carnage fand dagegen wieder etwas mehr Anklang bei den Fans und machte, trotz des gewaltigen CGI-Gewitters, wieder deutlich mehr Spaß. Wenn du also Teil 1 mochtest oder einfach mal sehen willst, wie Woody Harrelson ein psychopatisches Alien verkörpert, kannst du dir das Ganze ab nächster Woche auf Netflix ansehen.

Ab 20. Juli bei Netflix