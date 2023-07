7 Filme mit perfekter Wertung, die du unbedingt sehen musst

Das Wort "Klassiker" wird oft in den Mund genommen, wenn es um Filme geht, aber nur ganz besondere Filme schaffen es in den Club der 100%igen Kritikerbewertungen auf Rotten Tomatoes.

Im bisher eher mageren Filmjahr 2023 ist noch kein einziger neuer Film in diesen Club aufgenommen worden. Glücklicherweise gibt es aber viele Mitglieder dieses exklusiven Rangs auf den Streaming-Diensten zu sehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine oder andere Film dabei ist, der dir auf deiner Liste noch fehlt.

Terminator

James Camerons Beziehung zu den Kritikern war gelinde gesagt ein Auf und Ab. Aber bei diesem dystopischen Klassiker von 1984 sind sich alle einig. Er ist die perfekte Mischung aus Action, Science-Fiction und Popcornspaß. Der Film machte Arnold Schwarzenegger zum Superstar und spielte mehr als das 12-fache seines Budgets ein.

Für die Uneingeweihten: Schwarzenegger spielt den Terminator, einen muskelbepackten Cyborg-Attentäter, der aus dem Jahr 2029 ins Jahr 1984 geschickt wird, um Sarah Connor (gespielt von Linda Hamilton) zu töten. Was Connor nicht weiß, ist, dass ihr ungeborener Sohn eines Tages die Menschheit vor der Auslöschung durch die feindliche künstliche Intelligenz Skynet in einer postapokalyptischen Zukunft retten wird. Als Kyle Reese (gespielt von Michael Biehn), ein Soldat, der sie beschützen soll, eintrifft, wird ihre Welt auf den Kopf gestellt.

Kühn, phantasievoll, mitreißend und ikonisch - du wirst verstehen, warum dieser Cameron-Klassiker von allen Kritikern gelobt wurde und warum er in zahlreichen Rangliste aller James Cameron-Filme ganz oben steht. Zwar gibt es ihn derzeit nur im MGM+ Channel von Prime Video, allerdings kannst du ihn sieben Tage kostenlos testen.

Leave No Trace

Bevor sie sich mit Edgar Wright für Last Night In Soho zusammentat, machte sich Thomasin Mackenzie einen Namen in diesem zarten Drama. Ihr Leinwandkollege Ben Foster spielt Will, einen ehemaligen Soldaten, der seit Jahren glücklich und zurückgezogen in den Wäldern von Portland lebt. Er leidet an PTBS und verdient das Geld für sich und seine Tochter Tom, indem er die Medikamente, die er aufgrund seines Veteranenstatus erhält, an andere Veteranen verkauft. Doch als er dabei von einem vorbeikommenden Jogger entdeckt wird, gerät ihre ganze Welt ins Chaos.

Der Film wurde trotz seiner lupenreinen Rotten Tomatoes-Bewertung nicht für den Oscar nominiert, was wahrscheinlich an seinem geringen Budget liegt. Mach nicht den gleichen Fehler wie die Academy.

One Cut Of The Dead

One Cut Of The Dead wurde 2017 veröffentlicht ist nicht nur ein echtes Unikat, sondern auch einer dieser Filme, die man am besten so unvoreingenommen wie möglich anschaut. Jeder, der ihn kennt, wird mir hierbei zustimmen. Damit du aber zumindest ein klein wenig weißt, womit du es zu tun hast: Es ist eine südkoreanische Komödie, bei der auch Zombies eine gewisse Rolle spielen.

Das magst du dir vermutlich schon anhand des Titels gedacht haben, aber glaub mir, der Film ist es wert. Du musst lediglich die erste halbe Stunde durchhalten, es ergibt später alles Sinn. Und da du ihn einfach bei Prime Video schauen kannst, ist auch die Überwindung nicht so groß.

Die letzte Vorstellung

Das Coming-of-Age-Drama von Peter Bogdanovich aus dem Jahr 1971 machte Jeff Bridges und Cybill Shepherd zu Stars und erhielt auf Rotten Tomatoes ebenfalls eine makellose Bewertung.

Der Film spielt im Jahr 1951 und handelt von einer Gruppe von Highschool-Schülern, die sich mit dem Leben in ihrer langsam aussterbenden Stadt in Nordtexas arrangieren. Insbesondere Duane (Bridges) und Sully (Timothy Bottoms), die beide mit sehr unterschiedlichen Frauen zusammen sind, werden aber von dem Wunsch getrieben, ihrer Umgebung zu entkommen.

Werden sie fliehen? Oder wählen sie die sichere Option und bleiben? Das wird von Bogdanovich in diesem zeitlosen Drama auf elegante Weise erforscht.

Toy Story/Toy Story 2

Von allen berühmten Pixar-Filmen haben nur zwei eine so makellose Wertung. Während "Oben", "Coco", "Monster AG" und "Die Unglaublichen" die hohen 90er Wertungen erreichen, haben nur "Toy Story" 1 und 2 die vollen 100 % erhalten.

Beide Teile sind die perfekte Mischung aus kindlichem Staunen, schrägem Humor und ergreifender Melancholie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der sie nicht gesehen hat, aber wenn du sie nicht kennst, solltest du das so schnell wie möglich auf Disney Plus nachholen.

His House

Während die meisten Netflix-Originals Milliarden von Zuschauern anlocken, ist ihr Verhältnis zu den Kritikerlobpreisungen nicht so rosig. Doch im Jahr 2020 hat sich Autor und Regisseur Remi Weekes mit His House gegen diesen Fakt durchgesetzt.

In den Hauptrollen spielen Wunmi Mosaku, Sope Dirisu und Matt Smith aus House of the Dragon. Der Film handelt von einem Flüchtlingspaar, das aus dem kriegsgebeutelten Südsudan flieht und in England ein neues Leben beginnt. Dort angekommen, müssen sie sich an ihr neues Leben in einer englischen Stadt gewöhnen, während sie von dem verfolgt werden, was sie auf ihrer beschwerlichen Reise durchgemacht haben...

Die Kritiker bei Rotten Tomatoes schwärmten von der originellen Art des Horrorfilms und der Mischung aus bissigen Kommentaren, Schreckmomenten und nervenzerfetzender Spannung.