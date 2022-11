Im Test: Audio Technica S220BT

Audio Technica S220BT: 1-Rezension-Minuten

Die kabellosen Audio Technica S220BT-Kopfhörer haben eine erstaunlich lange Akkulaufzeit. Sicherlich sind sie nicht ganz so ausdauernd wie kabellose Tastaturen und Mäuse, aber mit 60 Stunden Audiowiedergabe verringern sie zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass dir auf dem Weg nach draußen der Saft ausgeht. Und die Schnellladeoption bedeutet, dass du dreieinhalb Stunden Musik hören kannst, wenn du vor dem Zug oder Flugzeug 10 Minuten Zeit für einen USB-Anschluss hast.

Die wichtigste Frage in unserem Test ist jedoch, ob du mit diesen Kopfhörern wirklich Musik hören willst? Die Antwort ist ein klares und ausgewogenes Ja. Wie von Audio Technica zu erwarten, ist das Klangbild für den Preis exzellent und hat eine überraschende Tiefe, auch wenn die Bässe im Vergleich zu audiophilen Angeboten deutlich eingeschränkt sind. Auch ohne Noise Cancelling sollten Pendler mit ihren Lieblingstiteln auf dem Weg zur Arbeit zufrieden sein und die S220BT sind die perfekten Hörbuch- und Podcast-Partner, ohne dass du dir Gedanken darüber machen musst, ein Paar teure Kopfhörer in deine Tasche zu stecken. Als günstigster On-Ear-Kopfhörer ist er kaum zu schlagen.

Sie sind aber nicht nur schön und leicht. Wir empfehlen sie nicht, wenn du unterwegs viel telefonierst, denn das Mikrofon an der Hörmuschel nimmt nur sehr schlecht auf. Auch die leicht knarzende, aber durchaus brauchbare und zuverlässige Kunststoffkonstruktion könnte dir nicht gefallen, wenn du den Luxus von Kopfhörern der oberen Preisklasse gewohnt bist.

Aber für den Preis sind die S220BT ein unschlagbarer Kopfhörer für unterwegs – sie gehören zu den besten günstigen Kopfhörern überhaupt. Die Einrichtung von Bluetooth ist ein Kinderspiel und du kannst sogar eine Mehrpunktverbindung zwischen deinem Handy und deinem Tablet oder PC herstellen. Das ist eine besonders schöne Ergänzung zu den ohnehin schon funktionsreichen Kopfhörern zu diesem niedrigen Preis.

Das Kopfband lässt sich nicht einklappen, aber die Kopfhörer lassen sich flach zusammenlegen, damit du sie unterwegs leichter verstauen kannst. (Image credit: Louise Blain)

Audio Technica S220BT: Preis & Verfügbarkeit

Preis: 69,00€

Release: Ende 2021 (bereits erhältlich)



Die Audio Technica S220BT sind Ende 2021 auf den Markt gekommen und halten immer noch ihren günstigen Einführungspreis von 69 Euro. In Anbetracht des Umfangs des Marktes für kabellose Kopfhörer hat Audio Technica diese Kopfhörer zu einem außergewöhnlich günstigen Preis angeboten, und obwohl der hervorragenden Sony WH-CH510 – einer unserer Favoriten in unserer Liste der besten kabellosen Kopfhörer – eine ähnlich beeindruckende Audioleistung bietet, erscheint die Akkulaufzeit von Sony von 35 Stunden im Vergleich zu diesen 60 Stunden langen Giganten plötzlich mickrig.

Audio Technica S220BT: Funktionen

60 Stunden Akkulaufzeit

USB-C-Ladeanschluss

Bluetooth kann sich mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden

Der kabellose Kopfhörer Audio Technica S220BT ist erstaunlich reich an Funktionen. Zunächst einmal ist die fast unglaubliche Akkulaufzeit von 60 Stunden beruhigenderweise kein leeres Versprechen. Das hängt zwar von der Lautstärke ab, aber ohne aktive Geräuschunterdrückung dauerte es bei uns etwa 50 Stunden, bis der Akku leer war. Jedes Mal, wenn du die Kopfhörer einschaltest, wird dir der Akkustand angesagt, was nützlich ist, um dich zumindest daran zu erinnern, die Kopfhörer anzuschließen, auch wenn du es nicht tust.

Außerdem halten sie die Ladung bemerkenswert gut. Selbst nachdem wir die Kopfhörer ein paar Monate lang nicht benutzt hatten, lag der Akkustand immer noch auf einem mittleren Niveau. Und selbst wenn der Ladezustand niedrig ist, kannst du dank des USB-C-Schnellladeanschlusses bereits nach 10 Minuten Ladezeit dreieinhalb Stunden Musik hören, was sehr praktisch ist.

In der Verpackung befinden sich ein kurzes USB-C-zu-USB-Kabel sowie ein längerer 3,5-mm-Audioanschluss mit einer Inline-Fernbedienung und einem Mikrofon. Das Mikrofon selbst klingt leider gedämpft, wenn es kabellos angeschlossen ist. Während du die Person am anderen Ende des Telefons klar und deutlich hörst, hat sie große Probleme, dich zu hören. Wenn du das Kabel anschließt, sieht die Sache schon anders aus. Die S220BT haben in Verbindung mit einem Xbox Series X-Controller für Chats und Destiny 2 eine gute Figur gemacht.

Dank der Multipoint-Bluetooth-Funktion kannst du dich mit mehreren Geräten gleichzeitig verbinden. Auch das ist nicht ideal für Anrufe, aber der Wechsel zwischen Musik auf dem Smartphone und Videos auf dem PC oder Tablet ist einfach und die Bluetooth-Verbindung ist nach einem einfachen Kopplungsprozess stabil und zuverlässig.

Funktionen: 3/5

Audio Technica S220BT: Design

Bequeme On-Ear-Muscheln

Intuitive Tasten an der linken Hörmuschel

Die Ohrmuscheln lassen sich flach zusammenlegen, aber der Kopfbügel ist nicht faltbar

Wenn es um preiswerte Kopfhörer geht, fällt immer auf, worauf man zugunsten des Klangs verzichten muss, aber zum Glück hat Audio Technica trotz der preiswerten Materialien Komfort in die S220BTs gepresst. Die Ohrmuscheln sind angenehm gepolstert und der obere Teil des Kopfbügels ist mit Kunstleder überzogen, um ein unangenehmes Gefühl auf dem Kopf zu vermeiden.

Zwar sind die Ohrmuscheln nicht so gut wie die von Bose oder Sony, aber sie haben keinen schraubstockähnlichen Griff und die Tatsache, dass die Ohrmuscheln drehbar sind, bedeutet, dass du eine bequeme Hörposition einstellen kannst, indem du den Kopfbügel verlängerst. Die Drehung bedeutet auch, dass die S220BT leicht in eine Tasche gesteckt werden können.

Ästhetisch sind die S220BTs in Schwarz und Weiß angenehm minimalistisch. Das Audio Technica-Logo befindet sich auf jeder Hörmuschel und die Knöpfe sind unter der linken Hörmuschel neben dem Ladeanschluss und dem 3,5-mm-Anschluss untergebracht. Es gibt nur drei solide Kunststofftasten, die sich schnell erschließen. Die mittlere Taste dient zum Abspielen/Pausieren und du bekommst auch ein stimmliches Feedback, um sicherzustellen, dass du die richtige Option gewählt hast.

Die Lautstärketasten auf beiden Seiten sind leicht zu erreichen und mit einem Doppeldruck auf die mittlere Taste kannst du Siri oder einen digitalen Assistenten deiner Wahl aufrufen. Die Qualität des Mikrofons ist für Anrufe vielleicht nicht so gut, aber wenn du deutlich sprichst, hatten wir keine Probleme, das Wetter abzufragen.

Design: 4/5

Die Tasten des Audio Technica S220BT sind aus Kunststoff und haben einen soliden, zufriedenstellenden Klick. (Image credit: Louise Blain)

Audio Technica S220BT: Klangqualität

Erstaunlich vielschichtig für den Preis

Klarheit bei mittleren Lautstärken

Nicht für Audiophile

Was nützen dir 60 Stunden Ladezeit, wenn du dir keine einzige Minute anhören willst? Zum Glück ist der Klang für den Preis eine angenehme Überraschung. Bei mittlerer Lautstärke ist die Musik sehr klar und hat eine unerwartete Tiefe. Egal, ob du Synthwave oder klassische Stücke hörst, nichts fühlt sich so an, als wäre es schrecklich gequetscht oder komprimiert worden, um ins Budget zu passen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass dies keine audiophilen Kopfhörer sind – wenn du die Lautstärke aufdrehst, wirst du die Grenzen der Klangbühne hören – aber sie haben trotzdem einen lebendigen, dynamischen Klang, der bedeutet, dass du mit deinen Lieblingsplaylists im Zug oder im Flugzeug zufrieden sein solltest.

Sie eignen sich auch gut für Fernsehsendungen und Filme auf Streaming-Diensten und sind insbesondere für Podcasts und Hörbücher ein perfekter Partner. Das gesprochene Wort klingt hier angenehm satt. Das Fehlen einer aktiven Geräuschunterdrückung mag für manche ein Grund sein, die Kopfhörer abzulehnen, aber ein Spaziergang auf der Straße mit diesen Kopfhörern blendet trotzdem einen Großteil der Umgebungsgeräusche aus.

Klangqualität: 4/5

Audio Technica S220BT: Mehrwert

Brillanter Akku

Beeindruckender Klang

Konkurrenzfähiges Preisniveau

Wie du an dieser Stelle dieses Audio Technica S220BT-Tests hoffentlich schon gemerkt hast, sind wir größtenteils beeindruckt. Die S220BT sind unglaublich leistungsstarke Kopfhörer mit einem Akku, der uns zeigt, dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben sollten.

Das minimalistische Design lässt den Kopfhörer nicht billig aussehen, und auch die Schnellladefunktion und der USB-C-Anschluss sind in dieser Preisklasse sehr willkommen. Hinzu kommt eine wirklich überraschende Klangtiefe und die S220BTs haben so ziemlich alles, was man braucht. Auch wenn das Mikrofon für drahtlose Anrufe nicht so gut ist, sind diese Kopfhörer eine lohnende Investition für den täglichen Gebrauch.

Mehrwert: 4/5

Sollte ich die Audio Technica S220BT kaufen?

Swipe to scroll horizontally Eigenschaften Anmerkung Punkte Funktionen Erstaunliche Akkulaufzeit, aber schlechte drahtlose Anrufqualität 3/5 Design Nicht gerade luxuriös, aber gut verarbeitet und mit guter Steuerung. 4/5 Klangqualität Erstaunlich weitläufig und dynamisch. Über dem, was der Preis vermuten lässt. 4/5 Mehrwert Fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man die Akkulaufzeit und die Klangqualität bedenkt. 4/5

Kaufe sie, wenn...

...du gerne mal vergisst, deine Kopfhörer aufzuladen.

Die Akkulaufzeit ist so gut, wie Audio Technica verspricht. Du bekommst sogar eine beruhigende Stimme, die dir die Akkulaufzeit mitteilt, wenn du sie einschaltest.

...du sie in einer Tasche transportieren willst.

Die Audio Technica S220BT haben zwar keinen faltbaren Kopfbügel, aber die Ohrmuscheln lassen sich flach drehen, sodass du sie bedenkenlos in einen vollen Rucksack stecken kannst.

...du Wert auf USB-C legst.

Lang lebe USB-C, was? Die Kopfhörer werden mit einem USB-C-Kabel geliefert, und solange du dich in Reichweite eines Ladegeräts befindest, können die Kopfhörer schnell aufgeladen werden, damit dir unterwegs nie der Akku ausgeht.

Kaufe sie nicht, wenn...

...du nach sehr guter Gesprächsqulität für unterwegs suchst.

Der Akku kann Wunder bewirken, aber das Mikrofon für drahtlose Anrufe ist äußerst enttäuschend. Sie sind definitiv nur zum Zuhören gedacht.

...quietschende Kopfhörer nichts für dich sind.

Die Verarbeitungsqualität ist absolut in Ordnung, aber aufgrund des begrenzten Budgets ist beim Kopfband Plastik angesagt.

...du ANC möchtest.

Sie sind erstaunlich laut und können die meisten Umgebungsgeräusche ausblenden. Wenn du aber möchtest, dass die Welt verschwindet, solltest du etwas mehr investieren und dich für ein Set ANC-Kopfhörer entscheiden.

Erstmals getestet: November 2022

