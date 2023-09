Kreditprozesse: Wie sich digitale Antragsstrecken verbessert haben

Digitale Kreditprozesse sind ein wesentlicher Teil der Digitalisierung des Finanzwesens. Der Löwenanteil der Darlehen wird in diesen Tagen online vermittelt. Auch die Suche nach dem passenden Darlehen findet deshalb im World Wide Web statt.

Was zu Beginn noch eine echte Herausforderung für die User sein konnte, hat sich inzwischen zu einer benutzerfreundlichen und einfachen Antragsstrecke entwickelt. Welche Fortschritte dafür verantwortlich waren und wie Kreditnehmer das passende Darlehen für sich finden können, klären wir in diesem Artikel.

Kreditvergleich und individuelle Entscheidungen bei der Vergabe

Auch für Kreditgeber waren in den letzten Jahren einige Verbesserungen zu beobachten. Dafür sorgt zum Beispiel die ausführliche Datenanalyse, die inzwischen zum Standard geworden ist. Sie ermöglicht es den Banken, individuelle Entscheidungen zu treffen und sehr stark Rücksicht auf die Person zu nehmen, die sie vor sich haben. Nicht nur die Bonität spielt bei der Entscheidung über den Antrag eine große Rolle. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Blick in die Finanzhistorie zu werfen und die Lebenssituation insgesamt zu beleuchten. Das macht eine bessere Bewertung des Risikos möglich und erleichtert die Entscheidung.



Durch diese individuellen Entscheidungen schwanken auch die Preise, die für einen Kredit aufgerufen werden. Nicht jedes Angebot ist gleich gut und welche Konditionen angeboten werden, ist am Ende des Tages auch von den Voraussetzungen des Kreditnehmers abhängig. Umso wichtiger ist es, dass moderne Kreditnehmer frühzeitig einen Kreditvergleich durchführen, um einsehen zu können, welches Angebot für sie das Beste ist. Dies gelingt am besten über Online-Portale, wie dem Finanzradar Kredit, bei dem Interessenten auch einen Kreditrechner mit graphischer Ausgabe finden können.

Dieser macht auf einen Blick ersichtlich, wessen Konditionen ideal zu den persönlichen Vorstellungen passen. Mit jedem Euro an zusätzlicher Kreditsumme wächst dabei die Bedeutung des Kreditvergleichs. Doch selbst bei kleinen Ratenkrediten kann es sich aus finanzieller Sicht lohnen, die verfügbaren Konditionen genau miteinander zu vergleichen.

Schnellere Bearbeitung

Es gibt durchaus Kredite, die nicht in einer besonders dringenden Situation aufgenommen werden und bei denen zunächst über Wochen Kalkulationen erfolgen. Die klassische Baufinanzierung ist hierfür ein gutes Beispiel, mit der sich Menschen den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen möchten. In anderen Fällen sind jedoch schnelle und spontane Entscheidungen gefragt.



Ein großer Anteil der in Deutschland vergebenen Kredite sind kleine Ratenkredite mit einer Summe von bis zu 5.000 Euro, beispielsweise für einen kleinen Gebrauchtwagen oder der Finanzierung des neuen Smartphones. Sie werden außerdem häufig ohne festen Verwendungszweck in Anspruch genommen, wenn sich die finanzielle Situation so sehr verschlechtert, dass entstandene Kosten nicht mehr selbst bezahlt werden können. In dem Fall ist der Ratenkredit über das Internet eine schnelle Unterstützung, die Zahlungsschwierigkeiten abmildern kann. Insgesamt ist der Bedarf an Finanzierungen besonders in den letzten 10 Jahren gestiegen.



Für all diese Kreditnehmer ist es sehr vorteilhaft, dass sich digitale Kreditprozesse in den vergangenen Jahren stark beschleunigt haben. Inzwischen dauert es alles in allem nur noch eine Viertelstunde, ehe ein Kreditvertrag abgeschlossen ist. Das hat damit zu tun, dass nicht nur die Bekanntgabe der persönlichen Daten online ein Leichtes ist. Darüber hinaus besteht die Chance, die Verifikation binnen kurzer Zeit durchzuführen, zum Beispiel auf der Basis von Video-Ident. Unter dem Strich kann so insbesondere in dringenden Situationen dafür gesorgt werden, dass das Geld schnell auf dem Konto ist.

Verbesserte Transparenz vor der Vergabe

Die verbesserten Antragsstrecken wurden eingebettet in moderne Plattformen, die den Ansprüchen der User gerecht werden. Damit verbunden ist der Schritt hin zu mehr Transparenz. Bei allen seriösen Kreditgebern besteht die Möglichkeit, die Konditionen des Darlehens genau aufgeschlüsselt zu bekommen. So ist sich jeder Kunde darüber im Klaren, was die finanziellen Auswirkungen des Vertrags sein werden.



Im Mittelpunkt steht nicht nur der angebotene Zinssatz. Hinzu kommen weitere wichtige Faktoren, wie zum Beispiel die Zinsbindung bei größeren Darlehen. Auch Sondertilgungen können für die Kreditnehmer von großer Bedeutung sein. Steht in einem Monat mehr Geld als erwartet zur Verfügung, so können sie dieses einsetzen, um ihren Kredit vorzeitig abzulösen. Während bei manchen Banken hierfür gesonderte Gebühren fällig werden, ist es bei anderen möglich, die Sondertilgung ohne zusätzliche Kosten zu nutzen. Haben Kreditnehmer dank guter Transparenz im Kreditvergleich die Möglichkeit, sich genau über diese Dinge in Kenntnis zu setzen, so fällt es ihnen leichter, eine vernünftige Entscheidung zu treffen.



Doch nicht nur beim Blick auf die einzelnen Angebote profitieren Nutzer von einer höheren Transparenz. Der Kreditvergleich stellt sie auch beim Vergleich zwischen mehreren Banken her. Binnen weniger Augenblicke können die Nutzer auf diese Weise sehen, ob sie sich für das beste verfügbare Angebot entschieden haben oder ob es bessere Kreditangebote gäbe, die sie nur nicht in Erwägung gezogen haben. Das lässt nach dem Abschluss des Vertrags die meisten Kunden mit dem guten Gefühl zurück, sich für das Richtige entschieden zu haben und das bestmögliche aus der Situation für sich herausgeholt zu haben.

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit

Ein weiterer wichtiger Aspekt der modernen Antragsstrecken ist ihre hohe Benutzerfreundlichkeit. Insgesamt wurde darauf geachtet, die Position der Kunden bei der Vergabe von Krediten deutlich zu verbessern. Dies zeigt der Vergleich mit den Anfängen der Online Kredite deutlich. Die Plattformen waren zur damaligen Zeit wenig intuitiv und ließen nicht wenige Kunden ratlos zurück. Hilfe bei der Wahl des Kredits war nur schwer zu bekommen und musste in vielen Fällen über einen Anruf bei den Verantwortlichen eingeholt werden. Die anschließende Verifizierung der persönlichen Daten, die für jedes Finanzgeschäft dieser Art in Deutschland vorgeschrieben ist, musste umständlich über den Weg zur Post erfolgen.



Inzwischen sorgt eine hohe Benutzerfreundlichkeit für eine intuitive Bedienung vieler Plattformen. Die Kunden können gleichzeitig auf Hilfestellungen und Anleitungen verraten, die sie beim Durchlaufen der Kreditvergabe unterstützen. Auch die einzelnen Schritte, die dafür notwendig sind, konnten noch einmal reduziert werden. Inzwischen sind oft nur noch fünf Schritte zu durchlaufen, ehe die Überweisung der Kreditsumme erfolgen kann. Hierbei handelt es sich auch um ein Eigeninteresse der Banken. Denn je einfacher der Kreditprozess ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihn die Kunden wirklich bis zum Ende gehen.



Insbesondere im Vergleich mit der analogen Zeit zeigt sich ein weiterer Vorteil: Inzwischen ist es rund um die Uhr möglich, einen Kreditvertrag abzuschließen. Das ist ganz besonders für diejenigen ein Vorteil, die dringend auf das Geld angewiesen sind. Es ist derweil nicht mehr notwendig, sich nach den Öffnungszeiten einer Bank zu richten, nur um an das Geld zu gelangen. Dies sorgt für sehr viel mehr Flexibilität und Komfort als noch in den vergangenen Jahren. Dadurch waren viele neue Zielgruppen dazu bereit, sich auf das Konzept der digitalen Kredite einzulassen.

Kredite sind heute schneller und vermeintlich einfacher denn je zu beantragen. Höhere Benutzerfreundlichkeit, Transparenz und Sicherheitsvorkehrungen sind gern gesehen sowie weit verbreitet... und dennoch lohnt sich immer mal wieder der Vergleich! (Image credit: Pexels | Andrea Piacquadio)

E-Signaturen und Kundenorientierung

Aus rechtlichen Gründen ist es beim Abschluss eines Kreditvertrags bisweilen notwendig, ein Dokument persönlich zu unterzeichnen. Über einen langen Zeitraum war dies ein Aspekt, der die Online-Vergabe von Darlehen sehr stark verlangsamte. In den letzten Jahren wurde auch für diese Herausforderung mit der E-Signatur eine passende Lösung gefunden. Elektronische Signaturen bieten den Vorteil, dass Kreditnehmer ihre Dokumente direkt im Browser rechtsgültig unterzeichnen können. Dadurch erübrigt es sich, nach der digitalen Antragstellung noch einmal einen Brief an den Verbraucher zu adressieren und ihn um die Rücksendung und Unterzeichnung zu bitten. Dieser Umweg konnte mehrere Werktage in Anspruch nehmen und die Fortschritte deutlich verlangsamen.



Doch nicht nur im Hier und Jetzt zeigen sich die Vorteile einer digitalen Antragsstrecke. Diese lassen sich auch in die Zukunft spiegeln, denn Banken tun viel dafür, sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden zu orientieren. Dank einer entsprechenden Datengrundlage, die zum Beispiel durch Umfragen ergänzt wird, verfügen sie über ein detailliertes Bild der Bedürfnisse aller Kunden. Auf diese Weise werden immer wieder Ideen für eine Verbesserung der digitalen Antragsstrecke entwickelt, die dann zu einer besseren Nutzererfahrung beitragen können.

Der Faktor Sicherheit

Was bei all diesen Punkten nicht vergessen werden darf, ist die Tatsache, dass es letztlich um jede Menge Geld geht. Bei der Vergabe eines Kredits im Internet darf deshalb der Faktor Sicherheit nicht auf der Strecke bleiben. User müssen sich zu jeder Zeit sicher sein können, dass ihre teils sehr sensiblen Daten gut geschützt sind. Auch die Verschlüsselungen, durch die sich solche Seiten und auch ein Kreditvergleich auszeichnen, sind deshalb eine wichtige Variable in der Gleichung. Hinzu kommen strenge Richtlinien in puncto Datenschutz und weitere Maßnahmen, welche die Kreditvergabe im Internet über die vergangenen Jahre stets sicherer gemacht haben. Auch deshalb ist es dieser Tage mit einem guten Gewissen möglich, diese Vorteile in Anspruch zu nehmen.