Top 5 App-Entwicklungstrends nach Covid

Das Online-Geschäft entwickelt sich ständig weiter und integriert neue Technologien und Erfindungen, um unser Leben zu verbessern. Die steigende Anzahl von Smartphone-Besitzern führt zu einer umfangreichen Nutzung von mobilen Anwendungen. Auch die Auswirkungen von COVID-19 sind deutlich spürbar, da die Menschen gezwungen waren, zu Hause zu bleiben und verschiedene Geräte häufiger zu nutzen.

Möchtest auch du eine App haben, die deinen Kunden Freude bereitet und dem Unternehmen einen Gewinn bringt? Um die eigene Nische im Markt zu finden, solltest du mit den Trends Schritt halten und eine App-Agentur beauftragen, die dir beim Aufbau einer erstklassigen mobilen Anwendung helfen kann. Dieser Artikel soll dabei helfen, den Wert der App-Entwicklungstrends zu verstehen. Ließ gern weiter, um mehr über die Technologien zu erfahren, die es heute wert sind, genutzt zu werden.

Top 5 App-Entwicklungstrends

On-Demand Apps

Die Entwicklung von On-Demand-Apps ist einer der beliebtesten App-Trends von heute. Solche Plattformen ermöglichen es den Benutzern, alle Arten von Waren oder Dienstleistungen zu bestellen und sie zu ihrem Haus oder Geschäft liefern zu lassen. Laut einem Bericht der Harvard Business School tragen On-Demand-Dienste etwa 57,6 Milliarden Dollar zur Wirtschaft bei. Angesichts der COVID-19-Pandemie hat die Nutzung von On-Demand-Apps zugenommen. Menschen verbringen oft ihre Zeit zu Hause, daher war die Möglichkeit, Dienste online zu bestellen, sehr hilfreich.

Ein großartiges Beispiel für die Implementierung von On-Demand-Services ist Uber. Du kannst über die Plattform eine Fahrt buchen und innerhalb weniger Minuten ein Auto bekommen. Airbnb ermöglicht es dir in ähnlicher Manier, Unterkünfte direkt auf der Website zu mieten. Branchen wie Kosmetik, Lebensmittellieferung, Bildung, Gesundheitswesen und Immobilien profitieren alle von den neuesten Softwareentwicklungstrends im Bereich der On-Demand-Anwendungen.

Mobile Commerce Apps

Mit der Beliebtheit des Online-Shoppings steigt die Anzahl der digitalen Geschäfte stetig an. Statista zeigt, dass es 2021 2,14 Milliarden Online-Käufer gab und der Trend auch 2022 stark ist. Das bedeutet, dass mehr als jeder vierte Mensch ein Online-Käufer ist.

An zweiter Stelle der App-Entwicklungstrends bringen Mobile Commerce Apps deinem Unternehmen folgende Vorteile:

Verfügbarkeit rund um die Uhr - der Kunde kann jederzeit Bestellungen aufgeben;

Kosteneinsparungen - es ist keine Notwendigkeit, ein physisches Geschäft zu mieten;

Einfache Aktualisierung - die Möglichkeit, Produkte in wenigen Klicks hinzuzufügen oder zu löschen;

Großes Publikum - eine Chance, potenzielle Kunden in Ihrem Land oder sogar weltweit zu erreichen.

Immer mehr Unternehmen investieren in m-Commerce-Apps, da sie die Benutzererfahrung vereinfachen und die Markenloyalität steigern.

Zum Beispiel ermöglicht die IKEA-App den Kauf von Möbeln, das Teilen von Einkaufslisten, das Scannen von Produkten im Laden, um Details zu sehen, die Überprüfung der Lagerverfügbarkeit und vieles mehr. Die eBay-Mobile-App erleichtert den Kauf und Verkauf von Sneakers, Uhren, Handtaschen, Elektronik, Uhren und allem, was Sie sich vorstellen können. Die Starbucks-App ermöglicht es Kunden, Getränke oder Süßigkeiten zu bestellen, eine bequeme Zeit auszuwählen und sie im Geschäft abzuholen, ohne in der Schlange stehen zu müssen.

Der dritte Platz unter den App-Entwicklungstrends gebührt Streaming-Apps.

Streaming-Apps für Virtuelle Veranstaltungen

Das Livestreaming ermöglicht es dir, Ihre Veranstaltungen online für andere Menschen verfügbar zu machen. In Zeiten von Covid-Einschränkungen helfen Live-Streaming-Plattformen den Menschen, trotz der Entfernung in Kontakt zu bleiben, Filme gemeinsam mit Freunden anzusehen usw. Marken können Konferenzen und Meetings online erstellen und sogar Teambuilding-Aktivitäten organisieren.

Zoom war eine der am schnellsten wachsenden Apps während der Pandemie. Business Insider gibt an, dass die Zahl der Teilnehmer an Meetings um 2.900 % gestiegen ist. Zu den anderen trendigen Apps, die ähnlich wie Zoom sind, gehören Google Meet, Microsoft Teams, Skype, BroadcastMe, Twitch und YouTube Live.

Unternehmens-Apps

Unternehmensanwendungen für mobile Geräte werden für die interne Nutzung durch Teammitglieder innerhalb des Unternehmens erstellt. Sie ermöglichen die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern des Unternehmens, den Austausch von Unternehmensinformationen und helfen, Dateien an einem Ort zu speichern. Unternehmens-Apps sind zu einem der beliebtesten App-Trends geworden, da sie Prozesse wie

Online-Zahlungen,

Rechnungsautomatisierung,

Kundenbeziehungsmanagement,

Geschäftsprozessmanagement,

Ressourcenplanung,

Personalmanagement

und Projektmanagement vereinfachen.

Unabhängig von Quarantäneregeln können Sie immer noch Kontakt zu Ihren Kollegen aufnehmen und die Kontrolle über alle Ihre Geschäftsprozesse behalten.

App-Entwicklung kann überaus facettenreich sein. Von der nächsten Business-Lösung über einen pfiffigen Zeitvertreib bis hin zum großen Twitter- und Instagram-Killer sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt! (Image credit: Robin Worrall | Unsplash)

Tragbare Geräte-Apps

Apps für tragbare Geräte sind intelligente Technologien, die zusammen mit jedem elektronischen Gerät getragen werden können. Es gibt verschiedene Arten von tragbaren Geräten wie Uhren, medizinische Geräte, Brillen, Accessoires oder andere Kleidungsstücke. Die Anwendung überwacht und analysiert die Funktionalität des Körpers und sendet diese Informationen an Smartphones, Computer oder Tablets.

Solche Apps können in den Bereichen Gesundheitswesen, Konsumgüter, Navigationssysteme, professionelle Sportarten und fortgeschrittene Textilindustrie eingesetzt werden. Diese Anwendungen können beispielsweise den Energieverbrauch des Zuhauses oder Unternehmens verfolgen, analysieren und reduzieren:

Emporia Energy Nest Mobile mySunPower MeterReadings

3 Möglichkeiten zur Kosteneinsparung bei der App-Entwicklung

Du möchtest eine App entwickeln, aber das Budget ist knapp? Schau dir diese Tipps an, um herauszufinden, wie du Geld sparen kannst, ohne die App-Qualität negativ zu beeinflussen!

PoC, Prototyp, MVP

Proof of Concept (PoC), Minimum Viable Product (MVP) und Prototyp dienen dazu, Zweifel hinsichtlich der Machbarkeit der Idee und des UX-Designs auszuräumen und sich das Produkt anzusehen sowie Benutzerfeedback zu erhalten. Durch die Kombination dieser Strategien können schwerwiegende Fehler vermieden werden, die das Projektbudget sonst negativ beeinflussen könnten.

Outsourcing

Die Einstellung eines professionellen Outsourcing-Teams wird dabei helfen, die Kosten für die App-Entwicklung erheblich zu senken. Wirf einen Blick auf das Agentur-Portfolio und wähle das beste Service-Modell, um eine erfolgreiche Anwendung schnell und kostengünstig zu erstellen.

Cross-Plattform-App-Entwicklung

Die Cross-Plattform-App-Entwicklung ermöglicht es Ihnen, Ihre Kosten zu reduzieren und 1,3-mal schneller auf den Markt zu kommen, was eine hervorragende Lösung für Projekte mit knappem Budget und Zeitplan ist!

Bonus: Top 3 Technologien, die du für eine zukünftige Trend-App in Betracht ziehen solltest

(Image credit: Unsplash | Mojahid Mottakin)

Sprachtechnologie

Apps mit Sprachtechnologie sind während COVID-19 zu einem wesentlichen Bestandteil vieler Benutzerleben geworden. Solche Lösungen können die menschliche Stimme hören und dekodieren. Dank des Smart-Home-Systems können Befehle eingesprochen werden, wie das Ein- und Ausschalten des Lichts, und das Haus wird daraufhin tun, was verlangt wird. Beispiele für solche Technologien sind Google Assistant, Siri, und Amazon Alexa.

Blockchain-Technologie

Blockchain kann nicht nur im Finanzsektor, sondern auch in anderen Branchen wie Gesundheitswesen, Einzelhandel, und Lieferkettenmanagement verwendet werden. Durch die Anwendung von Blockchain können Unternehmen sicherere, transparentere, und effizientere Systeme schaffen. Smart Contracts und Kryptowährungen sind nur einige der Möglichkeiten, wie Blockchain die App-Entwicklung beeinflussen kann.

Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen

KI und ML bieten eine Vielzahl von Anwendungen, von personalisierten Empfehlungen und Chatbots bis hin zu fortschrittlichen Analysen und automatisierten Arbeitsprozessen. Unternehmen wie Google und Netflix nutzen bereits KI, um die Benutzererfahrung zu verbessern und ihren Service zu optimieren.

Zusammenfassung

Die Trends in der App-Entwicklung ändern sich ständig, aber einige Themen bleiben bestehen: die Bedeutung von Benutzererfahrung, die Notwendigkeit für mehr Automatisierung und Effizienz, und der wachsende Einfluss von neuen Technologien wie KI, Blockchain und Sprachtechnologie. Indem du diese Trends beobachtest und verstehen lernst, kannst du sicherstellen, dass deine App nicht nur aktuell, sondern auch zukunftsfähig ist.

Egal im etablierten Unternehmen oder einem Startup tätig, die richtige App kann das Geschäft weitgehend transformieren. Und mit den richtigen Strategien und Technologien können zeitgleich die Entwicklungskosten gesenkt werden, ohne an Qualität einzubüßen.

Häufig gestellte Fragen

Was sind die Haupttrends für die App-Entwicklung nach Covid? Die führenden Trends in der App-Entwicklung sind On-Demand-Dienste, mCommerce-Apps, Streaming-Plattformen, Unternehmens-Apps und Lösungen für tragbare Geräte.

Welche Anwendung sollte ich im Jahr 2024 entwickeln? Die Anwendung muss flexibel, reaktionsschnell und mit maximaler Funktionalität sein. Achten Sie auf die Trends, um die Bedürfnisse Ihrer Nutzer besser zu verstehen.

Wie kann ich sicherstellen, dass meine Anwendung immer auf dem neuesten Stand ist? Verfolge aktuelle Trends, um sicherzustellen, dass die Funktionen deiner Lösung den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe entspricht. Ließ gern Artikel aus zuverlässigen Quellen, um mehr Informationen über App-Entwicklungstrends zu erhalten.

Wie viel kostet die Erstellung einer mobilen App für ein kleines Unternehmen? Für die Entwicklung einfacher Anwendungen zahlt man zwischen 38.000 und 91.000 Euro. Eine grundlegende mobile App mittlerer Komplexität könnte etwa 55.000 bis 131.000 Euro kosten. Die Kosten für komplexe Anwendungen beginnen in der Regel bei 91.000 Euro und können bis zu 211.000 Euro erreichen.

Wie lange dauert die Entwicklung einer App? Die App-Entwicklung, insbesondere der technische Teil des Prozesses, dauert normalerweise drei bis vier Monate. Um jedoch eine einsatzbereite Anwendung im App Store oder bei Google Play zu entwickeln und einzuführen, sollten je nach Projektumfang drei bis neun Monate eingeplant werden.