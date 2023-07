4G-Smartphone zum Preis eines McMenüs? Dieses indische Unternehmen macht es möglich!

Eines der wohl bekanntesten Telekommunikationsunternehmen im asiatischen Raum hat kürzlich ein neues Produkt in den Handel gebracht, welches Hunderte Millionen Verbraucher in Indien und Umgebung zum Umstieg von 2G auf 4G ermutigen soll.

Konkret handelt es sich hierbei um das Jio Bharat, welches schon für – gemessen an unseren sonstigen Standards – läppische 999 Indische Rupien zu haben ist. Das sind kaum mehr als 11 Euro!

Ohne Zweifel ist das Jio Bharat hiermit das wohl billigste 4G-Handy der Welt. Aber auch auf technischer Ebene muss sich der Smartphone-Neuling keinesfalls verstecken. Sicher, er läuft nicht über die gängigen Betriebssysteme wie beispielsweise Android oder iOS, funktionieren tut das Jio Bharat aber auch gänzlich ohne diese solide. Mobile Zahlungsoptionen (in Zusammenarbeit mit der National Payments Cooperation of India), JioCinema für das nötige Filmvergnügen und JioSaavn für reichlich Musik im Alltag – vieles dabei, was man auch von den besten Smartphones erwarten könnte.

Bei einem Preis von 11 Euro muss man aber natürlich auch irgendwo Abstriche machen. Entsprechend erinnert das Jio Bharat an Candybar-Telefone längst vergangener Tage und kann mit 1,77 Zoll-Farbdisplay, putzigen 48 MB Speicher (mit microSD auf bis zu 128 GB erweiterbar), VGA-Kamera und seinem 1000-mAh-Akku allenfalls mit Retro-Charme glänzen. Auch WhatsApp und Facebook wirst du missen müssen, immerhin ist aber ein Ladekabel im Lieferumfang enthalten!

Aber es wird noch besser: Zusammen mit dem Gerät stellt Jio nämlich auch ein neues monatliches Angebot vor. Hier erhält der jeweilige Kunde für 123 indische Rupien im Monat oder aber 1234 Rupien im Jahr satte 14 GB Datennutzung sowie unbegrenzten Zugriff auf Telefonie und Nachrichtenaustausch. Einziger Nachteil ist, dass die entsprechenden Daten nicht auf andere Geräte übertragen werden können und das Telefon für andere SIM-Karten gesperrt bleibt.

Der Start von etwas Großem?

Und was bedeutet das jetzt für uns? Aktuell noch nicht allzu viel.

Insofern der im Anschluss neben dem indischen Markt aber auch weitere Länder vom 4G-Ausbau profitieren, dürfte das wiederum langfristige Auswirkungen auf die Preisentwicklung der Android-Einsteigergeräte weltweit haben.

Und entlang eigener Bestrebungen von Jio Platforms Muttergesellschaft Reliance sowie Mitbewerben wie dem indischen Handyhersteller Karbonn sind wir diesbezüglich auf einem sehr guten Weg.

4G-Konnektivität ist der neue Standard und es ist Zeit, diesen weiterzuverbreiten. Denn nur so können die Vorzüge auch langfristig von den Abermillionen (potenziellen) Nutzern weltweit in Anspruch genommen werden, die dank 4G einfacher kommunizieren, lernen, arbeiten oder Medieninhalte konsumieren.

Und auch für die Unternehmen ist dieser Schritt ertragreich, steigert er doch langfristig den ARPU (durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer) – Eine Win-win-Situation, wie es scheint.

Die digitale Transformation schreitet zweifeslfrei weiter voran ... und sie achtet merklich darauf, dass keiner zurückbleibt!

Während sich am unteren Ende einiges tut, ist auch im Hinblick auf Preisanpassungen nach oben kürzlich wieder die ein oder andere Neuigkeit eingetrudelt. Und so ist es doch wenig verwunderlich, dass Apple kurz vor Release der neuesten iPhone-Generation noch einmal Preise anzieht und Eintauschwerte für Altgeräte nach unten korrigiert.