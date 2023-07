Geleaktes Bildmaterial zum Samsung Galaxy Z Fold 5 liefert vielversprechenden Blick auf nahende Smartphone-Neuerscheinung

Je näher die Markteinführung des Galaxy Z Fold 5 rückt, desto genauer und umfangreicher werden die einhergehenden Leaks zum Smartphone-Neuling. Entsprechend liegen uns seit Kurzem erste Bilder vor, die uns einen Vorgeschmack auf das geben, was uns mit dem Nachfolgemodell des Galaxy Z Fold 4 erwarten könnte.

Eben diese Fotografien wurden über Reddit nun von einem Nutzer geteilt, der auf eine externe Person verweist, welche bereits Versuche gestartet hat, das neue Samsung-Smartphone noch vor offiziellem Release weiterzuverkaufen. Ob man diese Tat gutheißen mag, sei mal dahingestellt, in jedem Fall liefert uns diese Story aber schlussendlich den wohl bisher authentischsten Blick auf das neue Foldable-Smartphone.

Erkennbar ist hierbei direkt das lückenlose Design, welches durch das neue Waterdrop-Scharnier ermöglicht wird. Weiterhin gewähren die neuesten Leaks aber auch einen klaren Blick auf das Display und vor allem auf die Geräterückseite, die mit einem dreilinsigen Kamerasystem bestückt wurde.

Image 1 of 4 (Image credit: User Ultima40 on Reddit) Das inoffizielle Bildmaterial zum Fold 5 gewährt neue Einblicke im Hinblick auf das Design des nahenden Smartphone-Neulings (Image credit: User Ultima40 on Reddit) (Image credit: User Ultima40 on Reddit) (Image credit: User Ultima40 on Reddit)

Ärgerlich: Das Foto mit dem faltbaren Hauptbildschirm im Zentrum ist leider unscharf. Entsprechend können wir noch nicht genau sagen, wie groß die Falte wirklich sein dürfte. Allerdings ist auch mit Unschärfe eine selbige erkennbar, was wohl kaum etwas Gutes verheißen mag.

Der Aufkleber, welcher entlang des Bildmaterials ersichtlich wird, suggeriert zudem, dass es sich noch um eine Art Testgerät handelt. Womöglich ist das Design der Hardware also noch nicht final. Eine grobe Richtung geben die gezeigten Fotos aber zweifelsfrei preis ...

Alles irgendwie schon einmal gesehen ...

Auch wenn es der womöglich beste Blick auf das neue Samsung Galaxy Z Fold 5 ist, so war es doch bei Weitem nicht der allererste. Bereits im Vorfeld kursierten Bilder (in zugegebenermaßen schlechter Qualität) im Netz und regten so den Austausch in den Fan-Foren an. Und selbst wenn sogar diese Aufnahmen noch nicht die finale Version des Z Fold 5 offenbaren, so ist doch eine eindeutige Designrichtung ersichtlich, an der es sich in den folgenden Wochen zu orientieren gilt.

Doch wie sieht es wohl unter der Haube aus? Das können wir aktuell allenfalls mutmaßen. Sicher dürfte allerdings sein, dass Samsung den ein oder anderen Schritt unternommen hat, um noch einmal etwas mehr Leistung im Vergleich zum Fold 4 aus dem Nachfolger herauszukitzeln. Ein Snapdragon 8 Gen 2? Nicht unwahrscheinlich! Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist auch ein neuer Kamerasensor und das ein oder andere funktionelle Upgrade im Fold 5 verbaut.

Was genau das neue Samsung-Handy schlussendlich aber bieten wird, wissen wir spätestens entlang des 26. Juli, wo doch an diesem Tag die offizielle Ankündigung von Samsung durchgeführt wird. Wenn es so weit ist, wirst du die entsprechenden Informationen natürlich auch auf TechRadar Deutschland finden.

Bis wir aber mehr zum Samsung Galaxy Z Fold 5, Flip 5 oder aber der neuen Tab S9-Serie erfahren, lohnt sich womöglich noch ein Blick auf die Konkurrenz. Aktuell buhlen so beispielsweise auch Nothing sowie Honor um die Gunst der Smartphone-Nutzer, während Amazon mit dem Prime Day 2023 und unwiderstehlichen Rabatten auf etwas ältere Geräte zum kostengünstigen Upgrade einlädt!