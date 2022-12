Ein faltbares iPhone könnte Samsung übertrumpfen, wenn es dieses eine staubige Problem löst

Berichten zufolge wird Apple im nächsten Jahr entweder mit einem faltbaren iPhone oder, was wahrscheinlicher ist, mit einem faltbaren iPad mini in den Bereich der faltbaren Geräte einsteigen, aber ich glaube, ich weiß etwas, was sie nicht wissen: Wie Apple Samsung schlagen und einen Spitzenplatz unter den besten faltbaren Smartphones (Öffnet sich in einem neuen Tab) einnehmen könnte.

Samsungs Engagement im Bereich der faltbaren Geräte ist bewundernswert und sehr lobenswert. Das Samsung Galaxy Z Fold 4 und das Galaxy Flip 4 sind mit Abstand die besten faltbaren Smartphones auf dem Markt. Ich bin ein Fan beider Geräte wegen ihres Designs, ihrer Kameras, ihrer Produktivitätsfunktionen und ihrer coolen Extras wie dem Flex-Modus, der das Z Flip 4 zu einem großartigen Begleiter für soziale Medien macht. In ihren herausragenden Leistungen sehe ich jedoch eine Lücke, in die sich Apple leicht hineindrängen und Samsung vielleicht überholen kann. Und dabei geht es nur um Staub.

Wenn du das Samsung Galaxy Z Fold 4 oder das Z Flip 4 bei dir trägst, sind sie immer zusammengeklappt. Ersteres würde ungefaltet nicht in eine normale Tasche passen und bei letzterem könnte das flexible Display beschädigt werden, wenn es ungefaltet in deiner Tasche liegt.

Ich habe beide Handys schon tagelang mit mir herumgetragen. Jedes Mal, wenn ich sie aus der Tasche genommen und aufgeklappt habe, habe ich das Gleiche bemerkt: einen schönen Schleier aus Schneestaub. Nein, das ist nicht richtig. Es ist ekliger Staub. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, dass Samsung einen winzigen Staubsauger in diese Clamshells eingebaut hat. Das ist nicht der Fall, aber es ist, als ob die Bildschirme den ganzen leichten Schmutz in meinen Taschen aufsaugen würden.

Das Ergebnis ist, dass der gesamte 7-Zoll-Bildschirm des Galaxy Z Fold 4 jedes Mal, wenn ich es aus der Tasche nehme, mit Staub bedeckt ist. Das Gleiche gilt für das Galaxy Z Flip 4. Es ist so viel, dass ich reflexartig zu einer Schaufel greife und... sorry, ich meine, ich reibe jeden Bildschirm an meinem Cardigan, um den Staub schnell wegzuputzen. Weil Pusten nicht wirklich funktioniert, habe ich das getan.

Dadurch entsteht jedoch ein zusätzliches Problem, vor allem auf dem Galaxy Z Fold 4. Zunächst einmal ist es aber hilfreich zu verstehen, wie diese unglaublichen biegbaren Bildschirme funktionieren.

Wenn du ein Z Fold 4 öffnest und dir die Ränder des Bildschirms genau ansiehst, bemerkst du vielleicht, wie das Display fast unmerklich unter die kleine Kunststofflippe rutscht, die um den Bildschirm herum verläuft. Ohne diesen Spielraum würde sich das Glas beim Zusammenklappen des Smartphones verformen und wahrscheinlich brechen. Beim Z Flip 4 ist die Lippe ein wenig feiner. Immer, wenn ich den Staub beiseite wischte, sammelte er sich an diesen Kanten. Ich musste den Rest wegpusten, was auch nicht immer funktionierte.

Auf Reddit habe ich einige Beiträge gesehen, die sich über Staubablagerungen an diesen Kanten und an der Lücke zwischen der flexiblen Abdeckung und der Lippe beschweren. Die größere Sorge wäre, dass der Staub unter die Abdeckungen wandert. Das ist mir noch nicht passiert, aber auf Reddit gab es ein paar Berichte über dieses Problem bei älteren Fold-Modellen.

Ich weiß, dass auch der Bildschirm meines iPhone 14 Pro gelegentlich mit etwas Schnee... äh... Bildschirmstaub aus der Tasche kommt, aber das ist nichts dergleichen. Soweit ich das beurteilen kann, ist der gefaltete Bildschirm ein Staubmagnet. Ich vermute, dass es sich um eine statische elektrische Ladung handelt, die sich in der Lücke zwischen den gefalteten Bildschirmseiten aufbaut.

Das ist ärgerlich, aber vielleicht auch eine Chance für Apple.

Wenn Apple tatsächlich an einem faltbaren iPhone (oder iPad) arbeitet, sollte es sich den Frust über das Galaxy Z Flip 4 und das Galaxy Z Fold 4 genau ansehen. Ich bin mir nicht sicher, wie Apple das Problem lösen könnte, aber es könnte damit beginnen, die Bildschirme mit einer starken antistatischen Beschichtung zu versehen. In zweiter Linie könnte Apple untersuchen, wie man den Spalt noch weiter schließen kann, um den Staub fernzuhalten. Wenn das nicht möglich ist, könnte das faltbare iPad mini kleine Klappen haben, die die Klappe abdecken, wenn du es zusammenklappst.

Natürlich ist das Problem mit dem Staub nicht groß genug, um mich oder andere von Samsungs Foldables abzubringen. Es ist ein kleines Problem, aber wenn Apple es löst, könnte es in seinen Marketingmaterialien mit "staubfreien Foldables" werben, um Samsung ein wenig zu ärgern.

Auf der anderen Seite könnten Samsungs Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 auch mit einer Lösung für dieses Problem auf den Markt kommen. Ich frage mich, was Apple noch tun könnte, um zu konkurrieren.

Das iPhone SE 4 könnte verschoben oder gestrichen worden sein - es gibt also Platz für ein faltbares iPhone im Produktkatalog.