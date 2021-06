Xiaomi-Handys könnten endlich gute Software bekommen - oder zumindest eine weniger schlechte

Frag zehn Xiaomi-Besitzer nach ihren größten Problemen mit dem Smartphone, und neun von ihnen werden dir wahrscheinlich "die Software" nennen (wir vermuten - wir konnten keine zehn Nutzer finden, um das zu überprüfen). MIUI ist bekannt dafür, dass es sich um einen sehr fehlerhaften Fork von Android handelt, der in Xiaomis Mi, Redmi und Poco Smartphones verwendet wird, obwohl es einige nette Anpassungsoptionen hat.

Das könnte sich nun ändern, denn in den offiziellen Foren von Xiaomi hat das Unternehmen offiziell bestätigt, dass "wir das brandneue MIUI-System entwickeln". Dies wurde zusammen mit einem Fragebogen gepostet, in dem die Leute ihre Probleme mit der Benutzeroberfläche auflisten konnten, obwohl dieser ziemlich schnell nach dem Start geschlossen wurde.

Laut dem Post war die Umfrage für 'Issues/Bugs which you are facing most & want to get fixed and more!' - Die Formulierung scheint zu implizieren, dass Xiaomi nicht alle MIUI-Probleme beheben kann, aber versuchen wird, einige in den Griff zu bekommen.

Es scheint so, als ob Xiaomi eine Hitliste der schlimmsten Fehler erstellt, die behoben werden sollen. Wir hoffen, dass diese Liste den App-Scanner für neu installierte Apps beinhaltet, der über allem anderen erscheint, was du gerade tust, die Tendenz, dass Benachrichtigungen mehrfach gesendet werden (oder dass eine Benachrichtigung erscheint, obwohl nichts empfangen wurde) und die Tatsache, dass dein Hintergrundbild manchmal ohne ersichtlichen Grund auf das Standardbild zurückfällt.

Es gibt keinen Hinweis darauf, wann diese überarbeitete Version von MIUI verfügbar sein könnte. Wahrscheinlich wird es nicht rechtzeitig für MIUI 13 sein, das wir jeden Tag erwarten, aber vielleicht wird Version 13.5 oder 14 viele Fehlerbehebungen bringen.

Häufig taucht der Satz "MIUI ist wirklich buggy" (in irgendeiner Form) in der "Nachteile"-Liste von Xiaomi-Smartphone-Rezensionen auf, und wir sind es langsam leid, das zu schreiben. Hoffentlich kommt bald ein MIUI-Fix und verbessert die Nutzererfahrung dieser ansonsten fantastischen Geräte.

Via Notebookcheck