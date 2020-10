Xbox Series X Verschiebung unwahrscheinlich – Lieferkette läuft wieder an

Die Xbox Series X soll Ende 2020 auf den Markt gebracht werden, aber aufgrund der Covid-19-Pandemie gab es Gerüchte, dass sich das Erscheinungsdatum der nächsten Xbox verzögern wird. Glücklicherweise sieht es so aus, dass dies nicht der Fall sein wird.

In einem Interview mit CNBC (via GamesRadar), wo gefragt wurde, ob Microsoft noch in der Lage wäre, Produkte bis zur Veröffentlichung im Jahr 2020 zu liefern, sagte Microsoft-CEO Satya Nadella: „Die Lieferkette läuft wieder an“.

Es ist eine willkommene Nachricht, da es unter den Fans und Analysten Befürchtungen gab, dass sich die Konsole der nächsten Generation verzögern würde – zusammen mit anderen kommenden Microsoft-Produkten wie dem Surface Duo.

Ein großer Teil der Produktion von Microsoft befindet sich in China, dem Land, das am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Aber da der Ausbruch in Asien allmählich nachlässt und die Hersteller wieder in Gang kommen, scheint es, dass Microsoft große Verzögerungen vermeiden konnte.

Das Unternehmen ist jedoch finanziell immer noch von der Pandemie betroffen. In einem Februar-Update enthüllte Microsoft, dass das Coronavirus dazu geführt hat, dass Windows OEM- und Surface-Produkte „stärker als bisher angenommen“ betroffen sind und das Unternehmen nicht damit rechnet, seine Finanzprognose für das dritte Quartal dieses Jahres zu erreichen.

„Wir haben eine hervorragende Bilanz, wir sind ein sehr vielfältiges Unternehmen, wir haben eine Mischung aus Jahres- und Nicht-Jahreszahlungen, die sogar noch stärker ist als beim letzten Mal, als wir in eine Finanzkrise gerieten“, sagte Nadella gegenüber CNBC, als er gefragt wurde, wie sich das Unternehmen inmitten der Pandemie hält. „Ich bin zuversichtlich, dass wir, offen gesagt, ziemlich stark aus dieser Krise herauskommen werden“.

Es ist nicht bestätigt, dass wir die Xbox-Serie X nicht verzögert sehen werden – aber es sieht eher unwahrscheinlich aus. Ob es bei den Surface-Produkten zu Verzögerungen kommen wird, bleibt ebenfalls abzuwarten, da das Unternehmen im Bericht des letzten Monats bekannt gab, dass die „Personal Computing“-Sparte betroffen sei.

Wie sieht es mit einer Verzögerung der PS5 aus?

(Image credit: charnsitr / Shutterstock.com)

Es wurde auch über eine Verzögerung der PS5 spekuliert, aber eine Sony-PR erklärte kürzlich gegenüber dem niederländischen Magazin LetsGoDigital, dass sich das Erscheinungsdatum der PS5 aufgrund der sich entwickelnden globalen Situation nicht verschoben hat.

Es sieht zwar so aus, als würden sowohl die PS5- als auch die Xbox Series X wie geplant Ende 2020 auf den Markt kommen, aber es ist erwähnenswert, dass sich die Situation weiterentwickelt und sich ändern könnte.