Wir könnten PS5- und Xbox Series X-Spiele früher sehen als erwartet – wir erklären, warum

Wir wussten bereits, dass die Absage der E3 2020 einen großen Einfluss auf Ankündigungen und Vorstellungen von Spielen haben würde, insbesondere, weil Microsoft und Sony Ende des Jahres ihre neuen Konsolen auf den Markt bringen.

Doch während einige Ankündigungen sich jetzt verzögern könnten, wurden andere vorverlegt, was bedeutet, dass wir schon früher einen Blick auf das Spiele-Line-Up der PS5 und Xbox Series X bekommen könnten.

Das behauptet zumindest der bekannte Branchenexperte Daniel Ahmad, der getweetet hat, dass wegen der Absage der E3 viele Ankündigungen und Vorstellungen verschoben wurden und die ersten richtigen Next-Gen-Spiele bereits wesentlich früher vorgestellt werden könnten.

With E3 cancelled, a lot of the planned reveals / announcements have been moved out of that single week. Some are now much earlier, others much later. Some still during E3 week ofc.The first proper next gen console/games showcase is much earlier too.April 19, 2020