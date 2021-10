Wie schneidet das größere Display der Apple Watch 7 im Vergleich zu älteren Apple Watches ab?

Eine der wichtigsten Neuerungen der Apple Watch 7 ist der größere Bildschirm, der etwa 20 % größer ist als bei der Apple Watch 6. Erreicht wird dies durch ein etwas größeres Gehäuse (41 mm oder 45 mm im Vergleich zu 40 mm oder 44 mm) in Verbindung mit einem viel kleineren Rahmen von nur 1,7 mm.

Obwohl die Apple Watch 7 also an deinem Handgelenk größer ist als die Apple Watch 6, haben wir in unserem Apple Watch 7 Test festgestellt, dass der Unterschied vernachlässigbar ist, während das Display selbst hier um einiges größer ist.

Dadurch lässt sich das Display der Apple Watch 7 leichter bedienen, da es weniger beengt ist. Es ist sogar groß genug für eine vollständige (wenn auch kleine) QWERTZ-Tastatur.

Damit du dir ein besseres Bild davon machen kannst, wie die Displays der beiden Wearables im Vergleich zueinander aussehen, haben wir sie nebeneinander gestellt, damit du dich selbst davon überzeugen kannst. Du siehst die 45-mm-Apple Watch 7 auf der linken Seite und die 44-mm-Apple Watch 6 auf der rechten Seite.

Wie du sehen kannst, ist der Bildschirm der Apple Watch 7 nicht nur einfacher zu bedienen, sondern - dank der kleineren Einfassungen - auch attraktiver, denn niemand mag Rahmen. Auf der Apple Watch 6 mit schwarzem Hintergrund sind sie nicht immer so auffällig, aber auf der Apple Watch 7 sind sie kaum noch zu sehen.

Dieser Vergleich gilt auch für die Apple Watch SE, die die gleiche Größe hat wie die Apple Watch 6.

Der Unterschied ist sogar noch deutlicher im Vergleich zur Apple Watch 3, die immer noch im Verkauf ist. Das Display der Apple Watch 7 ist über 50 % größer als das dieser Uhr. Fairerweise muss man sagen, dass die Apple Watch 3 mit einem 38 mm oder 42 mm großen Gehäuse wesentlich kompakter ist, aber sie hat auch viel größere Einfassungen, wie du auf dem Bild unten sehen kannst.

Die Apple Watch 3 sieht mit ihren riesigen Rändern und ihrer quadratischen Form im Vergleich zum neuen Modell sehr veraltet aus, und ihr Bildschirm ist deutlich beengter.

Von der Apple Watch 3 kommend, ist die Apple Watch 7 in dieser Hinsicht also ein riesiges Upgrade, und selbst im Vergleich zur Apple Watch 6 ist es eine erhebliche Veränderung, was auch gut so ist, denn es gibt nicht allzu viele andere signifikante Unterschiede zwischen diesen beiden Wearables.