Werde Iron Man mit deinem Oculus Quest 2: Das Spiel wurde auf der Meta Connect 2022 enthüllt

Die Meta Connect 2022 Keynote ist vorbei und sie war voll von großen VR-Ankündigungen.

Neben der Vorstellung des Meta Quest Pro (ehemals Project Cambria) gab Meta bekannt, dass mehrere neue Titel und Spiele-Updates für die besten VR-Headsets von Meta erscheinen werden. Egal, ob du dir das neue Meta Quest Pro zulegst oder bereits in dein Oculus Quest 2 verliebt bist, du wirst alles genießen können, was gezeigt wurde.

Zu den Aktualisierungen gehören Upgrades für einige der besten Oculus Quest 2 Spiele wie POPULATION: ONE sowie die Vorstellung neuer Spiele für das System. Hier sind die größten Spieleenthüllungen auf der Meta Connect 2022...

Marvel’s Iron Man VR

Für die Liebhaber der MCU-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) war die mit Abstand größte Ankündigung von heute (11. Oktober) die Enthüllung, dass Marvels Iron Man VR am 3. November für die Oculus Quest 2 erscheinen wird. Als Tony Stark kannst du deine Iron Man-Rüstung anziehen und dich in die Lüfte begeben, um den mysteriösen Bösewicht Ghost zu besiegen.

Der bisher PS4- und PlayStation VR-exklusive Titel wurde für sein fesselndes Shooter-Gameplay gelobt, aber die Geschichte ist im Vergleich zu den Filmen, die wir kennen, etwas langweilig. Wenn du dich aber schon immer mal wie der kultige Milliardär und Superheld fühlen wolltest, dann ist Marvel's Iron Man VR vielleicht deine beste Chance.

Du bist Iron Man in Marvels Iron Man VR (Image credit: Camouflaj / Endeavor One)

Among Us VR

Es ist an der Zeit, deine Aufgaben aufzufrischen und deine Alibis vorzubereiten, denn Innersloth, Schell Games und Robot Teddy sind bereit, Among Us VR am 10. November zu veröffentlichen. Du schlüpfst entweder in die Rolle eines Crewmitglieds oder eines Eindringlings und musst entweder Aufgaben in deinem Raumschiff erledigen und Verdächtige abwählen oder die anderen Spieler heimlich ausschalten, wenn du gewinnen willst.

Wir können es kaum erwarten, diese immersive Version des weltberühmten sozialen Widmungsspiels zu spielen, wenn es auf den Markt kommt. Wenn du genauso begeistert bist wie wir, kannst du das Spiel heute für 9,99 $ vorbestellen und einen Mini-Crewmate-Hut als kostenlosen Bonus freischalten.

Denke daran: Traue niemandem in Among US VR (Image credit: Innersloth / Schell Games / Robot Teddy)

The Walking Dead: Saints & Sinners Kapitel 2 Vergeltung

Der Nachfolger des von vielen Spielern zum besten VR-Spiel gekürten Spiels kommt am 1. Dezember für das Oculus Quest 2 (und Meta Quest Pro) auf den Markt.

Die Spieler kehren in die von Zombies verseuchten Straßen von New Orleans zurück und kämpfen verzweifelt ums Überleben. Angesichts der positiven Resonanz auf das erste Spiel gehen wir davon aus, dass dieses actiongeladene VR-Spiel genauso adrenalingeladen sein wird - und wir haben nicht mehr viel Zeit, um herauszufinden, ob das der Fall ist.

Behemoth

Skydance Interaction (das Team hinter The Walking Dead: Saints & Sinners) hat eine weitere Ankündigung für uns: Behemoth. Der Teaser hat uns zwar nicht viel gezeigt, aber es sieht so aus, als würde der Entwickler seine ganze Erfahrung mit The Walking Dead nutzen, um einen weiteren packenden Überlebenskampf in einer düsteren, eisigen Welt zu liefern.

Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt, aber anhand des minimalen Teasers (den du dir unten ansehen kannst) gehen wir davon aus, dass es noch mindestens ein oder zwei Jahre dauern wird - auch wenn das bedeutet, dass es vielleicht nicht nur auf dem Quest 2 und Quest Pro, sondern auch auf dem Oculus Quest 3 spielbar sein wird, je nachdem, wann Meta das Headset veröffentlicht.

POPULATION: ONE Sandbox

Zu guter Letzt kündigte Meta an, dass das beliebte Multiplayer-VR-Spiel POPULATION: ONE im Dezember ein großes Update erhält: die POPULATION: ONE Sandbox. Die Spieler können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und das Spielgeschehen in völlig neue, von den Spielern selbst gestaltete Arenen verlagern - du kannst dich auf einem fernen Planeten, im Herzen des Regenwaldes oder in einem Vulkan austoben.

Wenn du kein kreativer Kopf bist, ist das auch kein Problem - du kannst die Schlachtfelder anderer Leute entdecken und spielen und gegen deine Freunde und andere Mitglieder der POPULATION: ONE-Community antreten.