Vorstellung von Xbox Series X-Spielen am 7. Mai

Nachdem Xbox-Chef Phil Spencer bereits angedeutet hatte, dass wir in naher Zukunft Spiele für die Xbox Series X sehen würden, bekommen wir nun ein konkretes Datum von Microsoft.

Am 7. Mai um 17:00 MESZ können interessierte Spieler für eine Sonderfolge von „Inside Xbox“ einschalten, in der Microsoft und sein Partner Spiele vorstellen, die auf der Xbox Series X laufen werden.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X. Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT.