The Falcon and the Winter Soldier März-Veröffentlichungstermin mit neuem Trailer bestätigt

The Falcon and the Winter Soldier hat ein Veröffentlichungsdatum: 19. März 2021. Dies wurde mit einem brandneuen Trailer bestätigt, der von Disney Plus veröffentlicht wurde und den du dir unten ansehen kannst. In der Serie spielen Anthony Mackie und Sebastian Stan wieder ihre Rollen als Sam Wilson bzw. Bucky Barnes.

Die Serie sollte eigentlich bereits im August 2020 starten. Die Veröffentlichung musste jedoch aufgrund von Covid-19 verschoben werden.

Hier ist der brandneue Trailer zu The Falcon and the Winter Soldier.

Wer spielt sonst noch in der Serie mit?

Der Captain America: Civil War-Bösewicht Helmut Zemo (gespielt von Daniel Brühl) wird zurückkehren. Wir werden auch Wyatt Russell in dieser Serie als USAgent sehen - eine Art von der Regierung unterstützte Version von Captain America.

Wir werden auch die Rückkehr von Agent 13, auch bekannt als Sharon Carter, sehen. Sie wird wieder von Emily VanCamp gespielt.

Das fühlt sich sehr nach der nächsten Iteration der Captain-America-Geschichte an, die durch das Ende von Avengers: Endgame eingeleitet wurde. Wir erwarten, dass Sam Wilson den Schild am Ende der Serie übernimmt.