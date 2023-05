Steam bietet endlich Game Trials an und es geht los mit Dead Space

Valve hat eine 90-minütige kostenlose Testphase für seinen Steam-Client eingeführt, die mit dem Remake von Dead Space beginnt. Das Angebot gilt bis zum 29. Mai und geht mit einer Preissenkung von 20% einher. Die 90-minütige Testphase des Dead Space Remakes (Öffnet sich in einem neuen Tab) bedeutet, dass du ein neues Spiel starten, auf der USG Ishimura landen und den Großteil von Kapitel 1: Neuankömmlinge durchspielen kannst.

Es ist das erste erweiterte Probeabenteuer dieser Art und öffnet die Tür für viele Big-Budget-PC-Spiele, die diesem Beispiel folgen werden. Bisher war die einzige Möglichkeit, Spiele auf der Plattform auszuprobieren, in den sauren Apfel zu beißen und Geld zu investieren, wobei ein zweistündiges Zeitfenster für die Rückerstattung zur Verfügung stand, wenn der betreffende Titel schlecht lief oder nicht dem Standard entsprach.

Dieses neue Feature ist nicht völlig überraschend, wenn man bedenkt, dass in letzter Zeit eine Reihe großer Spiele auf Steam erschienen sind, die nicht gut aufgenommen wurden, darunter Star Wars: Jedi Survivor (Öffnet sich in einem neuen Tab) und The Last of Us: Part 1 (Öffnet sich in einem neuen Tab). So großartig wir diese Spiele auch finden, ihre Leistung auf dem PC lässt zu wünschen übrig: Beide Titel werden derzeit mit der Note "Gemischt" bewertet, wobei eine Reihe negativer Kritiken auf Leistungsmängel hinweisen.

Eine 90-minütige Testphase für Spiele wie diese würde bedeuten, dass du dich in die Titel stürzen und ein Gefühl dafür bekommen könntest, wie sie auf deinem Rechner aussehen und laufen, ohne Geld zu riskieren. Sollten weitere EA-Spiele diesem Beispiel folgen, könnten auch Spiele wie F1 23 und Immortals of Aveum auf diese verbraucherfreundliche Weise veröffentlicht werden.

Kurskorrektur

(Image credit: EA / Motive )

Mit Dead Space zu beginnen, macht für den Steam-Client von Valve sehr viel Sinn. Das Spiel wird derzeit mit "Sehr positiv" bewertet, wobei die Spieler die hervorragende Optimierung und die insgesamt hohe Qualität des Spiels hervorheben. In meinem Testbericht habe ich festgestellt, dass das Remake von Dead Space alles bietet, was du dir von einer Neuauflage eines Klassikers wünschen kannst: hervorragende Kämpfe, eine atemberaubende Umgebung und einen hohen Wiederspielwert (auch wenn die eine oder andere neue IP nicht schaden würde (Öffnet sich in einem neuen Tab)).

Dabei spielt es keine Rolle, ob du auf dem PC, der Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder der PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) spielst, Dead Space sieht toll aus und läuft hervorragend. Die 90 Minuten des kostenlosen Spiels sollten ausreichen, um zu entscheiden, ob du dich auf das volle 12-15-stündige Erlebnis einlassen willst. In einer Zeit, in der Spieledemos weitgehend aus der modernen Gaming-Landschaft verschwunden sind, könnte die Einführung von Probeversionen dich und deinen Geldbeutel vor möglichen Enttäuschungen bewahren. Es ist noch nicht bekannt, ob weitere Game Trials auf Steam erscheinen werden, aber es ist ein guter Anfang, der mit einem der am besten aufgenommenen Spiele des Jahres 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab) beginnt.