Splatoon 3: Das waren die Highlights der heutigen Präsentation

Heute um 15 Uhr erschien die Splatoon 3 Nintendo Direct, in der zahlreiche neue Infos zum Spiel und dem enthaltenen Content präsentiert wurden. Neue Maps, Waffen, Outfits und Events sind nur die Spitze des Eisberges. In dieser Zusammenfassung findest du unsere persönlichen Highlights.

Splatoon 3: Neue Techniken

In der Präsentation wurden neue Techniken gezeigt. Eine von diesen ist der Wandsprung. Nachdem du diesen kurz aufgeladen hast, kannst du im Nu über Wände und Mauern hinwegspringen und deine Gegner von oben überraschen.

Eine simple Mechanik, die Gefechte aber um einiges flotter macht.



Die zweite neue Technik ist die Tintenfischrolle. Mit dieser springst du als Tintenfisch aus der Farbe, während du dich in die entgegengesetzte Richtung drehst, um feindlichen Geschossen auszuweichen. Während du diese Technik ausführst, leuchtest du für einen kurzen Moment und kannst gegnerische Projektile parrieren. Eine mächtige Fähigkeit, die im Richtigen Moment ein Game-Changer sein kann.

Splatoon 3: Neue Arenen, Waffen und Outfits

In Splatoon 3 gibt es so einige neue Arenen, in denen denen zwei Teams ihre Revierkämpfe austragen. Die bisher bestätigten neuen Maps sind:

Sengkluft

Streifenaal-Straße

Aalstahl-Metallwerk

Schwertmuschel-Reservoir

Schnapperchen-Basar

Arenen aus früheren Teilen bekommen ein Comback. Das sind zum Beispiel: Pinakoithek, Makrelenbrücke oder das Mahi-Mahi-Resort. Insgesamt wird es zum Release 12 Karten geben. Weitere sind als kostenlose DLCs bereits bestätigt.

Alle Waffen der vorherigen Teile sind auch in Splatoon 3 verfügbar. Und nicht nur das: Neuzugänge gibt es ebenfalls. Zum einen wäre da der Stringer.

Ein zerstörerischer Bogen, der drei Projektile gleichzeitig verschießt. Und falls du deinen Gegnern lieber sowohl im Nahkampf als auch aus der Ferne volles Pfund aufs Maul geben willst, wirst du vielleicht mit dem Splatana glücklich.

Wenn du diese Waffe schwingst, schleuderst du konzentrierte Tintenklingen auf deine Gegner, kannst aber auch im Nahkampf sehr böse damit zuhauen.



Neue und altbekannte Spezialwaffen kehren aufs Farben-Schlachtfeld zurück. Nachdem die Spezialanzeige im Match voll ist, kann ein Spieler Besitz von einer der unzähligen Gerätschaften ergreifen. Eines der neuen Modelle ist zum Beispiel der Tranktank, der für dich und deine Mitspieler Kaltgetränke bereitstellt, die unterschiedliche Buffs auslösen. Weitere komplett neue Waffen sind übrigens auch schon als kostenlose DLCs geplant.



Waffen können in Splatsville in Arties Shop gekauft werden. Als Währung werden hier ArtyCards verwendet, die man unter anderem verdient, indem man seine Waffen levelt. In Splatsville können außerdem Kleidungsstücke gekauft werden, die unterschiedliche passive Boni besitzen. Dein Charakter ist also sehr personalisierbar.

Splatoon 3: Neue Spielmodi

In der Online-Lobby von Splatoon 3 kann man nicht nur den klassischen Revierkampf spielen, sondern auch Anarchie-Kämpfe. Diese beinhalten vier neue Spielmodi, sind in Ranglisten spielbar und rotieren regelmäßig:

Herrschaft: Aktive Zonen in der Arena müssen gehalten werden.

Aktive Zonen in der Arena müssen gehalten werden. Turm-Kommando: Teams fahren auf einem Turm zum Ziel.

Teams fahren auf einem Turm zum Ziel. Operation Goldfisch: Die Goldfisch-Kanone muss ins Ziel getragen werden.

Die Goldfisch-Kanone muss ins Ziel getragen werden. Muschelchaos: Sammle Punkte durch das auflesen von Muscheln.

Splatoon 3: Splatfeste

In der Präsentation wurde außerdem bestätigt, dass es wieder Splatfeste geben wird. In diesen Events wählst du ein Team anhand des vorgegebenen Themas aus und kämpfst dann an dessen Seite. Und dieses Mal darf man sogar aus drei Teams auswählen, um die Entscheidung für manche noch schwerer zu machen.



Splatfeste bestehen aus zwei Hälften. In der ersten tragen die unterschiedlichen Teams 4v4-Revierkämpfe aus. Ab der zweiten Hälfte treten sogar drei Teams in einem Dreifarbkampf gegeneinander an. Wenn du also gedacht hast, dass die Gefechte in Splatoon nicht schon verwirrend genug waren, hast du dir vermutlich noch keinen Dreifarbkampf angesehen.

Das erste Splatfest wurde zum Ende der Direct bereits angekündigt. Es startet am 27. August bereits vor Veröffentlichung des Spiels. Spieler müssen sich für die Teams Schere, Stein oder Papier entscheiden. Keine einfache Auswahl.

Weißt du schon, welches du wählst?



Das waren unsere Highlights der Splatoon 3 Direct. Es kommt auf jeden Fall eine riesige Menge an Content auf uns zu. Freust du dich auch so sehr wie wir?

Die komplette Präsentation kannst du dir hier anschauen: