Sony ist "zufrieden" mit der Strategie, seine First-Party-Spiele nicht auf PS Plus zu veröffentlichen

Sony plant vorerst nicht, seine First-Party-Spiele für PS5 auf PS Plus zu veröffentlichen.

"Wir sind mit unserer Strategie zufrieden", sagt Nick Maguire, Vice President und Global Head of Subscriptions bei Sony, gegenüber Gamesindustry.biz. Er deutet damit an, dass das Unternehmen keine Pläne hat, seinen Abo-Service zu überarbeiten, um mit dem des Konkurrenten Microsoft gleichzuziehen, der alle First-Party-Spiele vom ersten Tag an für Xbox Game Pass-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stellt.

"Dadurch, dass wir Spiele etwas später im Lebenszyklus anbieten, können wir mehr Kunden 12, 18 oder 24 Monate nach der Veröffentlichung erreichen. Wir sehen, dass die Kunden immer noch begeistert von diesen Spielen sind und sich darauf stürzen. Für uns funktioniert das. Gelegentlich bietet sich die Gelegenheit, in ein Day-and-Date-Spiel wie Stray zu investieren, und wir werden zugreifen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Wir lassen diese [First-Party-]Spiele zuerst auf der Plattform außerhalb des Dienstes erscheinen. Das funktioniert und wird auch in Zukunft unsere Strategie sein", sagt Maguire.

Phil Spencer hat sich kürzlich in einem Interview über den Status eines Xbox Series X Nachfolgers geäußert. Der derzeitige CEO der Xbox Game Studios, der unter anderem für die Entwicklung neuer Titel für die Xbox Series X zuständig ist, erklärt, dass er nicht das Gefühl hat, dass das Unternehmen unbedingt einen Xbox-Nachfolger veröffentlichen muss: "Das ist nicht das Feedback, das wir im Moment bekommen. Im Moment sind wir ziemlich auf die Hardware fixiert, die wir haben."

Die Xbox Series X und die Xbox Series S sind nun fast drei Jahre auf dem Markt, da beide Systeme ursprünglich Ende 2020 auf den Markt kamen. In der vorherigen Konsolengeneration gab es eine Systemüberarbeitung in Form der Xbox One X (2017), die dreieinhalb Jahre nach der Xbox One auf den Markt kam. Die Entscheidung für das Upgrade bestand darin, den Verbrauchern eine 4K-Auflösung zu bieten, die das aktuelle Flaggschiff der Xbox-Konsole bereits im Auslieferungszustand bietet.



Dass Sony also das Abomodell von PS Plus in nächster Zeit abändert, ist wohl erstmal ausgeschlossen. Immerhin gibt es bald die Funktion für PS Plus, Spiele zu spielen, ohne sie herunterzuladen.