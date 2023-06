Samsungs The Wall könnte bald in deinen Lieblingsfilmen eingesetzt werden

Lenovos Alleskönner im Fokus: Thinkpads versüssen uns 2023 (Image credit: Lenovo) Mit atemberaubender Optik, geringem Gewicht und brandaktuellen, leistungsstarken AMD-Komponenten begeistern die Lenovo Ultrabooks als Office-, Studenten- sowie Freizeit-Begleiter auf ganzer Linie. Jetzt direkt im Lenovo-Shop sichern oder hier klicken, um mehr zu erfahren!

Ein neues Modell des Samsung The Wall TV wurde diese Woche auf der InfoComm 2023 angekündigt. Dieses modulare Mini-LED-Display ist allerdings nicht für dein Wohnzimmer bestimmt. Stattdessen wirst du es wahrscheinlich "in" deinem TV sehen. Es soll nämlich anstelle eines Greenscreens für virtuelle Produktionen verwendet werden, um realistisch aussehende Hintergründe beim Drehen von neuen Filmen und Serien zu schaffen.

The Wall For Virtual Production, die diese Woche auf den Markt kam, ist eine ultragroße LED-Wand, die es Studios ermöglicht, Schauspieler vor so ziemlich alles zu setzen, was man auf einen Bildschirm packen kann. Und die von Samsung ist auf dem neuesten Stand der Technik, mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 12.288 Hz, einer maximalen Helligkeit von 1.500 nits, einem festen Kontrastverhältnis von 35.000:1 und einer möglichen Krümmung von bis zu 6.000R. Er lässt sich an die Wand hängen oder mit anderen Bildschirmen stapeln, um für die Darsteller eine vollständig immersive Welt zu schaffen.

Warum The Wall auf jeden TV kommt, nicht nur auf Samsungs

Samsung hat sich mit Lux Machina, einem Spezialisten für virtuelle Produktionen, zusammengetan, um die Fähigkeiten von The Wall zu demonstrieren. Der Name ist dir vielleicht nicht geläufig, aber du kennst die Arbeit von Lux Machina: Das Unternehmen hat diese Technologie bereits in Serien wie The Mandalorian und House of the Dragon eingesetzt, aber auch bei Veranstaltungen wie der League of Legends World Championship und den NFL Honors.

Lux Machina scheint auch ziemlich beeindruckt zu sein. "Mit einer hohen Bildwiederholrate, echter Farbdarstellung und einem weiten Betrachtungswinkel glauben wir, dass Display-Technologien wie diese dazu beitragen können, die nächste Generation visueller Effekte einzuleiten und es für Studios viel einfacher machen, hochwertige virtuelle Produktionsprojekte zu liefern", so Zach Alexander, der Präsident des Unternehmens.

Und Lux ist nicht die einzige Firma, mit der Samsung zusammenarbeitet. Das Unternehmen arbeitet auch mit Wētā FX zusammen, der Firma für visuelle Effekte, die für einige der atemberaubendsten Filme verantwortlich ist, die du je gesehen hast, darunter die Herr der Ringe-Filme und Avatar 1 und 2.

Die Wall For Virtual Production ist seit dem 14. Juni weltweit für Studios erhältlich. Wenn du aber kein Studio bist und stattdessen einen 110-Zoll-Bildschirm für dein kleines Unternehmen bevorzugst, kannst du den größten Micro LED TV jetzt auch kaufen. Wenn du hingegen einfach nur einen großen Bildschirm suchst, dann schau dir unsere besten 85-Zoll TVs an.