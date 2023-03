Samsung Galaxy Watch 6 soll eine längere Akkulaufzeit bekommen

Wenn Samsung dem gleichen Zeitplan wie im letzten Jahr folgt, könnte der Nachfolger der Galaxy Watch 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) im August auf den Markt kommen – und die neuesten Gerüchte besagen, dass die Galaxy Watch 6 in Sachen Batterielaufzeit die Galaxy Watch 5 übertrumpfen könnte. GalaxyClub (Öffnet sich in einem neuen Tab) (via Phandroid (Öffnet sich in einem neuen Tab)) berichtet, dass die Smartwatch je nach Größe (40 mm oder 44 mm) entweder einen 300 mAh oder 425 mAh Akku haben wird, was eine Verbesserung gegenüber den 284 mAh und 410 mAh der Galaxy Watch 5 bedeutet. Wir hoffen, dass die zusätzliche Kapazität und einige Hardware- und Software-Optimierungen zu spürbaren Verbesserungen der Batterielaufzeit führen werden.

Es bleibt spannend

Offiziell gibt Samsung an, dass die Galaxy Watch 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Modelle mit 40 mm und 44 mm eine Batterielaufzeit von bis zu 40 Stunden haben. In unserem Test konnten wir die Smartwatch einen ganzen Tag lang nutzen, inklusive Trainingseinheit. Wenn du mehr als das aus deiner Smartwatch herausholen möchtest, musst du vorsichtig sein, wie du sie verwendest. Es gibt in diesem Leak keine Erwähnung der Galaxy Watch Pro 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab), die dank eines 590 mAh Akkus etwa doppelt so lange hält wie das günstigere Modell. Wir werden sehen, ob Samsung das in diesem Jahr verbessern kann.

Analyse: Wearables haben ein Problem mit der Akkulaufzeit

Das Problem mit Wearables ist, dass sie aufgrund ihres Designs klein und leicht sein müssen, aber trotzdem genügend Akkukapazität bieten sollten. Schließlich wollen wir keine klobige Smartwatch am Handgelenk haben. Das ist ein Dilemma für die Hersteller. Eine Lösung für längere Batterielaufzeit könnte die Garmin Instinct 2 sein: Sie verfügt über ein monochromes Display und kann bis zu einem Monat mit einer Ladung durchhalten. Und wenn du irgendwo wohnst, wo viel Sonne scheint, könnte die solarbetriebene Option sogar nie aufgeladen werden müssen. Wir sind gespannt, was Samsung in diesem Jahr vorstellen wird und ob die neuen Modelle die Galaxy Watch Pro 5 schlagen können.