Samsung Galaxy S21 Ultra: scheinbar S Pen-Unterstützung, aber nicht so, wie du es erwartest

In den letzten Monaten wurde mehrfach berichtet, dass die Samsung Galaxy S21-Familie mit einem Ultra-Modell der Spitzenklasse ausgestattet werden soll, das möglicherweise sogar mit dem S Pen des Unternehmens kompatibel sein wird.

Laut den bekannten Twitter-Leakern Ice Universe wird Samsung S Pen-Unterstützung in das Galaxy S21 Ultra integrieren. Ice Universe sind sich so sicher, dass sie gesagt haben, dass dies zu 100% passiert.

Das bedeutet nicht unbedingt, dass das Galaxy S21 Ultra über einen S Pen-Slot verfügen wird, wie es bei der Samsung Galaxy Note-Serie der Fall ist und in dem du den Stift aufbewahren kannst, um sicherzustellen, dass du ihn nicht verlierst.

Wie der Twitter-Leaker Ishan Agarwal betonte, könnte sich das Unternehmen dafür entscheiden, den S Pen als zusätzliches Zubehör aufzunehmen, das du zusammen mit dem Galaxy S21 Ultra kaufen kannst. Er scheint sich dessen nicht sicher zu sein, aber er unterstützt die Idee, da er sich auf den Tweet von Ice Universe bezieht.

This doesn't confirm there would be an S-Pen inside the Galaxy S21 Ultra. I think you will be able to buy it as an extra accessory? I'm also assuming they will launch cases which can hold the S-Pen. Honestly, I find that good. It's an option for people who want that. https://t.co/7S2x0x5yiMNovember 12, 2020