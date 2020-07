Samsung Galaxy S10 Lite und Note 10 Lite offizielle Leaks

Es scheint, als ob die Einführung des Samsung Galaxy S10 Lite und des Galaxy Note 10 Lite sehr kurz bevor steht, denn offenbar sind die ersten offiziellen Werbebilder durchgesickert.

Da diese Bilder für die Vermarktung der Handys gedacht sind, ist es unwahrscheinlich, dass sie vor der Fertigstellung des endgültigen Produktdesigns gemacht worden sind. Da eines der Bilder beide Handys enthält, gehen wir von einem gleichzeitigen Marktstart aus.

Wir wissen immer noch nicht genau wann, aber aktuelle Gerüchte deuten auf einen Zeitpunkt im Januar hin, also werden wir sie vielleicht auf der Messe CES 2020 sehen, oder vielleicht auf der MWC 2020 im Februar, auf der typischerweise mehr Handys auf den Markt kommen.

Exclusive for @mysmartprice: Here it is, your very first official look at the Samsung Galaxy S10 lite (aka Galaxy A91)! The official name of tOIS tech is now Super Steady OIS. Specs of the S10 and Note10 lite are already known. Excited for both!LINK: https://t.co/kk2tV5N0C5 pic.twitter.com/3ampSEjpsnJanuary 3, 2020