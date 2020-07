Samsung Galaxy Note 20 erscheint wahrscheinlich ohne Galaxy Fold 2

Im Anschluss an ein Gerücht, über das wir letzte Woche berichteten*, sind weitere Beweise aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass das Samsung Galaxy Fold 2 am 5. August nicht zusammen mit dem kommenden Flaggschiff Galaxy Note 20 debütieren wird. An diesem Tag findet das virtuelle Unpacked-Event des Unternehmens statt.

Laut einer Reihe von Tweets, die Max Weinbach von XDA Developers teilte, ist die Software des Galaxy Fold 2 "noch nicht einmal annähernd bereit für eine Markteinführung im September", und es gibt auch keine Beweise dafür, dass das Gerät von Netzbetreibern getestet wurde - was normalerweise lange vor der Markteinführung geschehen würde.

This is absolutely no surprise. The software isn't even close to ready for a September launch and there is very few mentions of anything hardware wise. It's likely been delayed a bunch and that's why.July 11, 2020