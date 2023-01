RTX 4060 und 4050 GPUs gesichtet - aber eins nach dem andern

Die RTX 4060 und 4050 GPUs (Öffnet sich in einem neuen Tab) von Nvidia - die Lovelace-Grafikkarten, die für die meisten Menschen aufgrund ihrer (hoffentlich) erschwinglichen Bauweise von größtem Interesse sind - könnten früher als erwartet auf den Markt kommen.

Tom's Hardware (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat herausgefunden, dass die RTX 4060- und 4050-Modelle der Shangke Group - einer chinesischen Firma, die Grafikkarten und andere Komponenten herstellt - bei der EEC (Eurasian Economic Commission) angemeldet wurden.

Normalerweise werden Produkte bei der EEC angemeldet, wenn ihre Veröffentlichung kurz bevorsteht. Das ist ein Hinweis darauf, dass die RTX 4060 und 4050 vielleicht näher sind, als es die Gerüchteküche bisher vermuten ließ.

Andererseits müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir aufgrund von EEC-Anmeldungen zu viel vermuten, da sie in manchen Fällen zu früh erfolgen oder sogar spekulativ für Platzhalterprodukte durchgeführt werden können.

Kurz gesagt, wir sollten nicht zu viel Wert auf diese Listen legen, aber sie sind zumindest ein verlockender Hinweis.

Analyse: Gründe zum Zweifeln

Gegen ein baldiges Erscheinen der RTX 4060 und 4050 spricht vor allem die Tatsache, dass es bisher kaum Gerüchte über diese Modelle gibt (wenn die Produktentwicklung weiter fortgeschritten ist, gibt es in der Regel Leaks und Gerüchte).

Allerdings haben wir in letzter Zeit etwas mehr über die Leistung der RTX 4060 Ti gehört - und zwar einiges, auch wenn es nicht die Neuigkeiten sind, die viele hören wollten (Öffnet sich in einem neuen Tab). Die meisten Spekulationen über die RTX 4060 drehten sich jedoch darum, wie lange wir auf diese Grafikkarte warten müssen - möglicherweise bis Mitte 2023.

Außerdem müssen wir bedenken, dass Nvidia (oder seine Partner) immer noch die Lagerbestände der RTX 3000-Serie abverkaufen müssen und daher jede Veröffentlichung einer Mittelklasse-Grafikkarte warten muss, bis die Lagerbestände von GPUs wie der RTX 3060 deutlich reduziert sind.

Außerdem haben wir so gut wie nichts über die RTX 4050 gehört, abgesehen von Neuigkeiten über die Laptop-GPU. Natürlich wurden sowohl die RTX 4050- als auch die 4060-Laptopversionen enthüllt und stehen kurz vor dem Verkauf in portablen Geräten, aber diese mobilen Grafikkarten sind etwas ganz anderes als die Desktopvarianten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir nicht glauben, dass die RTX 4060 und 4050 in irgendeiner Weise kurz vor der Veröffentlichung stehen, aber wir sehen es als vorsichtiges Signal, dass zumindest eine dieser Karten - höchstwahrscheinlich die RTX 4060 - in ein paar Monaten auftauchen könnte (und vielleicht auch die 4060 Ti). Wenn wir Glück haben. Und in der Tat hängt viel davon ab, wie sich der GPU-Markt im Allgemeinen entwickelt, wenn es darum geht, die RTX 3000-Bestände loszuwerden, unabhängig davon, was Nvidia im Moment plant und seinen Produktionspartnern gesagt hat, was sie erwarten können.