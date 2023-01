Hoffentlich ist dieses Gerücht über die RTX 4060 Ti GPU-Leistung ein Fake

Die RTX 4060 Ti von Nvidia steht wieder im Rampenlicht der Spekulationen. Nachdem gestern ein Update der Spezifikationen durchgesickert ist, haben wir jetzt eine Leistungsschätzung für die Mittelklasse-GPU Lovelace.

Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass diese Schätzung der Leistung nicht das ist, was du - oder irgendjemand sonst - hören willst. Wenn Kopite7kimi Recht hat, wird die RTX 4060 Ti in Bezug auf die Leistung beim Verschieben der Bildrate der RTX 3070 (Öffnet sich in einem neuen Tab) entsprechen.

=RTX 3070January 19, 2023 See more

Okay, wir dürfen nicht vergessen, dass es sich hierbei nur um ein Gerücht handelt, und es könnte falsch sein - vielleicht sogar sehr falsch (hoffen wir es).

Aber selbst wenn wir dieses Leistungsniveau als Gerücht hören, ist es sehr besorgniserregend, in welche Richtung Nvidia mit der RTX 4060 Ti gehen könnte. Die RTX 4060 Ti ist im Vergleich zur RTX 3060 Ti (Öffnet sich in einem neuen Tab) ein kleinerer Schritt nach oben als der Rest der Lovelace-Reihe.

Vielleicht können wir an der Preisfront auf bessere Dinge hoffen. Oder vielleicht auch nicht, wenn ein Artikel von MyDrivers (Öffnet sich in einem neuen Tab)(der von VideoCardz (Öffnet sich in einem neuen Tab)hervorgehoben wurde) stimmt, der sich auf Quellen beruft, die behaupten, dass die RTX 4060 Ti zu einem Preis von 499 US-Dollar in den Regalen stehen wird - genauso viel wie die RTX 3070. Der angebliche Termin für die Markteinführung dieser Mittelklasse-GPU liegt immer noch bei Mitte 2023, wie es in früheren Spekulationen behauptet wurde.

Analyse: Das kann doch nicht richtig sein, oder?

Der von VideoCardz genannte Preis von "unter 500 Dollar" scheint darauf hinzudeuten, dass Nvidia einen Preis von 499 Dollar in Betracht zieht. Theoretisch könnte der Preis auch niedriger sein, aber die Vermutung liegt nahe, dass die 3060 Ti mehr kosten wird als die 3060 Ti (399 $ in den USA bei Markteinführung).

Das Leistungsgerücht auf Twitter ist jedoch der beunruhigendere Teil dieser neuen Enthüllungen. Wenn die Behauptung stimmt, dass die RTX 4060 Ti auf dem Niveau der RTX 3070 liegt, ist das eine große Enttäuschung. Im Grunde bedeutet das, dass Nvidia die RTX 4060 Ti so wenig wie möglich aufwerten will, um einen Generationenwechsel zu erreichen. Vergiss nicht, dass die 3060 Ti nur eine Stufe unter der RTX 3070 liegt, und du kannst dir kaum vorstellen, dass die 4060 Ti die gleiche Leistung hat wie ihre Vorgängerin.

Vor diesem Hintergrund ist dieses Gerücht etwas verwirrend - wir hoffen und glauben, dass es sich als falsch erweisen wird. Für uns muss die RTX 4060 Ti auf jeden Fall mit der Geschwindigkeit der 3070 Ti mithalten können oder ihr zumindest sehr nahe kommen.

Allerdings deuten die bisher durchgesickerten Spezifikationen der 4060 Ti auf eine enttäuschend schwache Karte hin, mit nur 8 GB VRAM (und einem 128-Bit-Speicherbus) und deutlich weniger Kernen als die 3060 Ti. Und wenn die jüngsten Spekulationen über den Stromverbrauch von 160 W richtig sind, deutet das auf eine eher zahme Taktrate für die GPU hin.

Diese Angaben könnten natürlich falsch sein - wie alle Gerüchte - und selbst wenn dies Nvidias aktueller Plan ist, könnte er sich bis zur Veröffentlichung (die noch gut ein halbes Jahr entfernt ist) noch ändern.

Es bleibt zu hoffen, dass Nvidia erkennt, dass es sehr unpopulär wäre, die RTX 4060 Ti zu billig anzubieten, vor allem, wenn der Preis für die Karte relativ hoch gehalten wird (wie es bei den Lovelace-Grafikkarten bisher der Fall war). Ganz einfach deshalb, weil diese Grafikkarte für den durchschnittlichen PC-Gamer so wichtig ist, weil sie im mittleren Preissegment angesiedelt ist.