Resident Evil Village: Wo du alle Wächterziegen findest

In jedem Resident Evil Spiel der letzten Jahre gab es Sammelobjekte, die der Spieler zerstören musste, um seine Liste abzuhaken und Resident Evil Village ist da nicht anders. In diesem neuesten Teil der langjährigen Serie werden die Spieler die verschiedenen Ziegen des Schutzes, die auf der weitläufigen Karte zu finden sind, zerstören oder erschießen wollen.

Hier sind alle Ziegen des Schutzes in Resident Evil Village, die wir bisher gefunden haben.

Resident Evil Village: Alle Ziegen von Warding

Die Ziegen von Warding sind aus Holz und man kann sie an den klappernden Geräuschen erkennen, die sie machen, wenn eine in der Nähe ist. Halte an und lausche auf das gleichmäßige Klacken. Aufgrund des dunklen visuellen Tons des Spiels kann es schwierig sein, sie zu entdecken, daher ist es wichtig, die akustischen Hinweise zu nutzen.

Um Munition zu sparen, solltest du das Messer benutzen, um die Ziegen aufzuschlitzen, wenn du sie findest. In diesem Sinne gibt es ein paar Ziegen, die außer Reichweite sind, also musst du sie erschießen. Sobald du eine Ziege zerschlagen oder erschossen hast, ist sie für immer in diesem Profil erledigt, du musst sie in einem neuen Durchgang nicht wieder holen.

Ziege #1 - Maiden of War/Dorfzentrum

Diese Ziege ist am einfachsten zu finden. Sie befindet sich in einem kleinen Schrein in der Mitte des Dorfes, in der Nähe der Statue der Jungfrau des Krieges.

Ziege #2 - Fallow Plot

In der Brachfläche, die zu Louizas Haus führt, schaue in der oberen Ecke entlang der Dächer, um diese Ziege zu entdecken.

Ziege #3 - Dach der Kirche

Gehe nach rechts außerhalb der Kirche und schaue auf das Dach, um diese Ziege zu entdecken.

Ziege #4 - Castle Vineyard

Die vierte Ziege befindet sich im hinteren Teil des verwinkelten 'Weinbergs' außerhalb von Schloss Dimitrescu.

Ziege #5 - Schloss Destillerie

Wenn du das Rätsel in der Halle der Waschung gelöst hast und die Treppe hinuntergehst, schau nach links, um diese Ziege zu finden.

Ziege #6 - Burg Attic

Nachdem du das Rätsel mit den fünf Glocken gelöst hast und dich auf den Dachboden von Schloss Dimitrescu begibst, drehst du dich um und siehst diese selbstgefällige Ziege.

Ziege #7 - Einsame Straße

Während du die Brücke der Lone Road überquerst, nimm eine kleine Treppe nach unten und sieh unten nach, um diese im Dunkeln versteckte Ziege zu finden.

Ziege #8 - Hängebrücke

Wenn du die Hängebrücke überquerst, die zum Haus Beneviento führt, spähst du durch den Nebel zu einer anderen Brücke und siehst eine weitere Ziege.

Ziege #9 - Haus Beneviento

Bevor du das Haus Beneviento betrittst, gehe nach links und schaue außerhalb des Zauns, um diese Ziege an der Seite der Klippe zu entdecken.

Ziege #10 - Nördlich der Kirche

Sobald du den Schlüssel der Eisernen Insignien hast, kannst du das Tor nördlich der Kirche öffnen. Schau hinter den Gräbern nach, dort liegt eine Ziege in einer Schneewehe.

Ziege #11 - West Old Town

Im Süden des Dorfes findest du dich in West Old Town wieder. Dort steht eine Ziege, die ungefähr auf Augenhöhe auf einer klapprigen Hütte ruht.

Ziege #12 - Mühle am Wasser

In Moreau's Reservoir findest du dich auf der Spitze einer Mühle wieder. Sieh am Ende des Weges inmitten von Gerümpel nach, um diese Ziege zu finden.

Ziege #13 - Ottos Mühle

Auf dem Weg zur Lykaner-Hochburg biegst du links ab, um Ottos Mühle zu finden. Anstatt hineinzugehen, folge dem Bach unter dem Gebäude, um einen weiteren Schrein mit einer weiteren Ziege zu finden.

Ziege #14 - Grinder Shaft

Wenn du in Heisenbergs Fabrik auf den riesigen Ventilator schießt und hinunterfällst, gehe zum Rand der Rampe und du wirst eine Ziege sehen, die am Ende der gebogenen Metallplatte sitzt.