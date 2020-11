PS5 im Gegensatz zu PS4 ohne Webbrowser – Sony erklärt, warum

Um Gegensatz zur PS4 und PS3 hat die PS5 keinen Webbrowser. Wahrscheinlich hast du den Browser deiner PS4 nie benutzt, um Facebook zu checken oder Essen zu bestellen – aber er war durchaus nützlich, wenn man z.B. Videos ansehen wollte, die es nicht bei YouTube oder anderen Apps gab.

Die PS5 hat keinen, denn Sony ist der Überzeugung, dass du auf einer Konsole keinen brauchst. Und weißt du was? Sie haben eigentlich recht; besonders, weil man sowieso ein Smartphone hat – auch wenn es doch nice to have wäre.

Der Nachrichten-Account Nibellion auf Twitter zitiert ein japanisches Interview von AV Watch mit Hideaki Nishino von Sony, der erklärt: „Wir haben Zweifel daran, ob ein Webbrowser wichtig für eine Konsole ist, also warten wir erst einmal ab.“ Aktuell gibt es keine Pläne, einen Webbrowser zu implementieren.

Nishino on the lack of a web browser on PS5:"Currently, we don't intend to include a web browser in PS5.""We have doubts about whether a web browser is necessary for a game console as an app, so we'll have to wait and see." pic.twitter.com/YB0jiuajdrNovember 10, 2020