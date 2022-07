Prime Gaming im August mit Neuauflage eines hochkarätigen RTS-Klassikers

Der eine oder andere mag es bereits vernommen haben: Amazon Prime wird teurer. (opens in new tab)

Umso wichtiger wird es also, dass du das Maximum aus deinem Abonnement herausholst - auch im Bezug auf Gaming. Neben dem Prime-Status auf Twitch erhältst du dabei auch Zugriff auf Prime Gaming. Hier hast du neben Goodies, Items und anderweitigen Vorzügen für etwaige Multiplayer-Titel auch immer eine schicke Auswahl an vollumfängliche Spielen zur Auswahl, die du permanent deiner Bibliothek hinzufügen kannst.

Im August ist das natürlich auch nicht anders, weswegen ich dir im Folgenden die Titelauswahl kompakt näherbringen möchte:

(Image credit: Amazon)

Wer auf Spieleperlen der Vergangenheit steht, der dürfte sich besonders über Zac McKracken and the Alien Mindbenders (opens in new tab) sowie die schicke, überarbeitete Version des ersten Starcraft (opens in new tab) freuen.

Insbesondere letzterer Titel weiß, auch fast zweieinhalb Jahrzehnte nach Release, durch das zeitlose Gameplay und die wiederholt herausfordernden Taktik-Schlachten zu überzeugen. Dank des Remasters erhältst du hier die beste Variante eines Klassikers, die durch schickere Texturen, überarbeitete Dialoge und Sounds sowie mehr Sprachen und Speicheroptionen zu überzeugen weiß. Insbesondere der Mehrspieler ist bis heute gern bespielter Spaßgarant.

Aber auch die restliche Auswahl muss sich nicht verstecken, zumal man hier für lau mehrere dutzende bis hunderte Stunden Spielzeit spendiert bekommt. Und selbst wenn bei den Spielezugängen nichts dabei ist, darfst du dich zumindest noch auf neue Spielinhalte für Pokémon GO, Fall Guys, League of Legends und Co. freuen.

Abschließend hier noch die Titel für den August im Schnelldurchlauf: