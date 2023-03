Pokémon Sleep: Alles, was wir bisher wissen

Pokémon Sleep ist der neueste Vorstoß von The Pokémon Company in den Bereich der Gesundheits-Apps und soll das morgendliche Aufwachen spielerisch verändern. Wenn du Pokémon GO seit dem Start gespielt hast, ist es für dich wahrscheinlich nichts Neues, Pokémon auf deinem Telefon zu haben. Pokémon Sleep geht noch einen Schritt weiter: Es verfolgt deinen Schlafplan und belohnt dich mit Pokémon. Es gibt sogar ein neues Peripheriegerät namens Pokémon Go Plus +, das zusammen mit der App verwendet werden kann.

In der letzten Pokémon Presents haben wir endlich ein Update für Pokémon Sleep erhalten und wissen jetzt viel eher, um was für eine App es sich handelt. Es gibt Gameplay und sogar einen Blick auf einige der Pokémon, die in der App vorkommen werden. Sobald wir mehr über Pokémon Sleep erfahren, werden wir diese Seite aktualisieren. Hier ist schon mal alles, was wir bisher wissen.

Pokémon Sleep: Kurz und bündig

Darum gehts: Ein Pokémon-Spiel, das an deine Schlafgewohnheiten geknüpft ist

Ein Pokémon-Spiel, das an deine Schlafgewohnheiten geknüpft ist Release: Sommer 2023

Sommer 2023 Plattformen: Android und iOS

Pokémon Sleep: Release-Datum

Pokémon Sleep ist derzeit für den Sommer 2023 geplant. Das wurde während einer Pokémon Presents am 27. Februar, passend zum Pokémon Day, bekannt gegeben. Ein genaueres Veröffentlichungsdatum liegt uns noch nicht vor. Wir werden diese Seite auf jeden Fall aktualisieren, wenn wir mehr erfahren.

Es wurde bestätigt, dass die App sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte erscheinen wird, aber es kann sein, dass einer der beiden Dienste den Titel zuerst bekommt. Wir hoffen, dass Pokémon Sleep für beide gleichzeitig erscheint, aber das wird die Zeit zeigen.

Pokémon Sleep: Trailer

Ankündigungstrailer

Der neueste Trailer zu Pokémon Sleep wurde während des Pokémon Day 2023 enthüllt. Er zeigt Trainer, die mit einer Auswahl an Pokémon aufwachen. Es gibt ein paar schöne Zitate aus dem Spiel und einen Blick darauf, wie The Pokémon Company dir helfen will, besser zu schlafen. In diesem Trailer wurde zwar kein Gameplay gezeigt, aber zum Glück gab es im Anschluss einen Überblick über die neue App, den du dir unten ansehen kannst.

Bisher gibt es nur einen Trailer zu Pokémon Sleep, aber du kannst alle bisher veröffentlichten Videos und Trailer zu anderen Pokémon-Spielen auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal finden.

Pokémon Sleep: Gameplay

Pokémon Sleep ist eine Mobile App, die von Select Button in Zusammenarbeit mit Niantic, dem Entwickler des mobilen AR-Spiels Pokémon GO, entwickelt wurde. Sie wird nicht als Spiel, sondern als App bezeichnet, was bedeutet, dass es sich eher um eine Anwendung zur Schlafüberwachung handelt als um ein vollwertiges Pokémon-Spiel.

In der offiziellen Beschreibung der App werden einige interessante Elemente beschrieben. Dort heißt es: "Pokémon Sleep zielt darauf ab, Schlaf in Unterhaltung zu verwandeln, indem die Zeit, die ein Spieler im Schlaf verbringt, und die Zeit, zu der er aufwacht, das Gameplay beeinflussen."

Die App wird deinen nächtlichen Schlaf verfolgen und dir eine Punktzahl geben, die von bestimmten Schlafzielen abhängt, z. B. von der Dauer und der Regelmäßigkeit deines Schlafrhythmus - aber ob wir bestraft oder belohnt werden, wenn wir nur für ein paar Stunden schlafen, weiß niemand.

Du legst dein Smartphone neben dein Bett, während du schläfst. Wenn du aufwachst, wird dir mitgeteilt, wie du in der Nacht zuvor geschlafen hast. Dieser Typ wird dann mit Pokémon abgeglichen, die den gleichen Schlaftyp wie du haben. Diese tauchen im Spiel auf und ermöglichen es dir, nach und nach Pokémon zu sammeln.

Außerdem kannst du Pokémon Go Plus+ nutzen, die neueste Version des Plus-Trackers, der in Verbindung mit Pokémon GO verwendet wird. Angeblich kann dieses Gerät nicht nur Pokémon aufspüren, sondern auch deinen Schlaf überwachen und relevante "Schlafinformationen via Bluetooth an dein Smartphone senden".