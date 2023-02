Pokémon Presents 2023: Das waren unsere Highlights

Passend zum Pokémon Day gibt es eine weitere Pokémon Presents, die uns mit Neuigkeiten rund um die kunterbunten Taschenmonster versorgt. Dieses Mal gab es neben der üblichen Verdächtigen außerdem einige ungewöhnliche Neuigkeiten, mit denen man eher nicht rechnen würde. Im folgenden Artikel fassen wir dir das Wichtigste zusammen und zeigen dir im gleichen Atemzug, welche der Ankündigungen unsere persönlichen Highlights gewesen sind.

Pokémon Presents: Trading Card Game Classic

(Image credit: The Pokémon Company)

Die erste Ankündigung der Pokémon Presents geht direkt in die Vollen und enthüllt das Pokémon TCG Classic. Hierbei handelt es sich um ein hochwertiges Set des beliebten Sammelkartenspiels, das laut Tsunekazu Ishihara "ein Leben lang hält". Entstanden ist das Spielkartenset durch eine Kollaboration mit nendo, Creatues und der Pokémon Company. Es soll voraussichtlich Ende 2023 und vorerst nur auf Englisch erscheinen. Weitere Informationen zum Pokémon TCG Classic findest du auf der offiziellen Webseite.

Pokémon Presents: Die Pokémon Concierge

Als nächstes folgt eine Kollaboration der Pokémon Company mit Netflix. Das Ergebnis ist eine knuddelige Stop-Motion-Serie, die den Namen "Die Pokémon Concierge" tragen wird. Dreh-und Angelpunkt der Serie ist das sogenannte Pokémon-Resort, in welchem die dort lebenden Pokémon viele Abenteuer erleben werden. Der kurze Teaser-Trailer zeigt bereits jetzt schon, dass die Serie eine ganz besondere Ästhetik verfolgt. Uns gefällt der Ersteindruck. Was hältst du von der neuen Netflix-Serie?

Pokémon Presents: Pokémon Sleep

(Image credit: The Pokémon Company)

Man hat kaum noch damit gerechnet, aber tatsächlich gibt es endlich Neuigkeiten zu Pokémon Sleep. Zuletzt hieß es, dass die App 2020 veröffentlicht wird, doch dann verstummten die Infos schlagartig. Nun – über drei Jahre später – soll Pokémon Sleep offiziell im Sommer 2023 für iOS- und Android-Geräte erscheinen.



Hinter dem Spielerlebnis von Pokémon Sleep versteckt sich die Idee, sich darüber zu freuen, wenn man am frühen Morgen aufwacht. Das Abenteuer in Pokémon Sleep beginnt auf einer kleinen Insel, auf welcher du große Relaxo findest. Wenn du dein Smartphone in deiner Nähe liegenlässt, während du schläfst, scannt und analysiert die App dein Schlafverhalten und teilt dir einen der drei Schlaftypen zu: Halbschlaf, Leichtschlaf oder Tiefschlaf. Pokémon, die deinen Schlaftypen teilen, sammeln sich auf deiner Insel um Relaxo. Eine niedliche Idee, die Leute zu mehr Schlaf anzuregen.

Pokémon Presents: Pokémon Karmesin & Purpur: Der Schatz von Zone Null

(Image credit: Nintendo / The Pokémon Company / GAME FREAK)

Zum Ende der Präsentation gab es schließlich die Enthüllung des bereits vermuteten Erweiterungspasses für Pokémon Karmesin & Purpur. Der Name des DLCs lautet "Der Schatz von Zone Null" und wird in zwei Teilen veröffentlicht. Teil 1, "Die türkisgrüne Maske", erscheint im Herbst 2023, während der zweite Teil, "Die Indigoblaue Scheibe", schon wenige Monate später im Winter folgt.



In Teil 1 besuchst du die Kitakami Provinz im Rahmen eines Schulausflugs, wodurch dein Abenteuer nicht mehr auf die Paldea-Region begrenzt ist. In Teil 2 begibst du dich als Austauschschüler zur sogenannten Blaubeer-Akademie. Beide DLCs erweitern außerdem den PokéDex um bereits bekannte Pokémon und besitzen ihre eigenen Cover-Legenden: Ogerpon und Terapagos. Der Schatz von Zone Null kann bereits jetzt im Nintendo eShop der Nintendo Switch vorbestellt werden.