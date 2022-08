Smartphones von Oppo und OnePlus in Deutschland wegen Nokia-Patentstreit aus dem Verkauf genommen

Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo und seine Untermarke OnePlus (opens in new tab) haben ihre Geräte in Deutschland aus dem Verkauf genommen, nachdem sie einen Rechtsstreit mit Nokia wegen angeblicher Patentverletzungen verloren haben.

Nokia hatte den beiden Herstellern vorgeworfen, seine 4G- und 5G (opens in new tab)-Innovationen ohne Lizenz in ihren Smartphones zu verwenden, und vor dem Landgericht Mannheim erfolgreich eine Verkaufssperre erwirkt.

"Dies ist das dritte Mal, dass die Gerichte in Deutschland entschieden haben, dass Oppo die patentierten Technologien von Nokia in seinen Smartphones verwendet und diese illegal ohne Lizenz verkauft", sagte ein Nokia-Sprecher gegenüber TechRadar Pro.

Patentstreit zwischen der EU und China

"Das Gericht hat auch festgestellt, dass Nokia fair gehandelt hat. Wir hoffen, dass Oppo seine Verpflichtungen akzeptiert und wie seine Konkurrenten seine Lizenz zu fairen Bedingungen erneuert."

Bei den fraglichen Patenten handelt es sich um standardessenzielle Patente (SEPs), d. h. um Innovationen, die zu Industriestandards wie 5G beigetragen haben und von allen anderen genutzt werden können, sofern sie einen fairen Preis für dieses Privileg zahlen. Diese Preise werden als faire, angemessene und nichtdiskriminierende Bedingungen (FRAND) bezeichnet.

Das bedeutet, dass jeder, der ein SEP in seinem Produkt verwendet, eine Lizenzgebühr an den Inhaber des Patents zahlt.

Rechtsstreitigkeiten über SEPs sind keine Seltenheit, und einige Unternehmen mit einem großen Portfolio an SEPs führen häufig Obergrenzen für Lizenzgebühren ein, um die Wahrscheinlichkeit eines Gerichtsverfahrens zu minimieren. Huawei hat zum Beispiel seine Lizenzgebühren auf 2,50 USD pro Gerät begrenzt und Nokia hat eine Obergrenze von 3,57 USD festgelegt.

Sowohl Oppo als auch OnePlus haben sich an die Anordnung gehalten und die unangemessenen Forderungen von Nokia für den Rechtsstreit verantwortlich gemacht. Sie erklärten, dass sie hoffen, das Problem zu lösen, und fügten hinzu, dass sie sich weiterhin für den deutschen Markt engagieren würden.

Via The Verge (opens in new tab)