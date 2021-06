OnePlus Nord CE: Design-Leak wird viele Fans enttäuschen

Your very first look at the official render of OnePlus Nord CE 5G!Launching with Snapdragon 750G, 6.43" FHD Display, 64+8+2MP Main, 16MP Front Camera, 4,500mAH Battery + Warp Charge 30T Plus & the return of Headphone Jack. #OnePlusNordCE5GPlease link: https://t.co/8R8iPRN3sY pic.twitter.com/kAH75b6wHsJune 6, 2021