Nintendo: Behörde könnte versehentlich Switch-Nachfolger enthüllt haben

Die nächste Nintendo-Konsole könnte doch schon nächstes Jahr auf den Markt kommen. Grund für diese Annahme ist die Veröffentlichung eines Berichts der britischen Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA). Seltsamerweise geht es in dem 43-seitigen Dokument nicht mal direkt um Nintendo, sondern um die geplante Übernahme von Activision durch Microsoft.



Was hat also die Übernahme von Activision durch Microsoft mit Nintendo zu tun? Unter anderem erwähnt man in dem Schriftstück zahlungspflichtige Services, die möglicherweise mit den Cloud-Gaming-Funktionen des Xbox Game Pass konkurrieren können. Expliziert führt man hier Nintendo Switch Online auf, das laut der Behörde auf der Nintendo Switch und einem weiteren Gerät zur Verfügung stehe. Wortwörtlich steht es folgendermaßen im Bericht geschrieben: "Nintendo Switch Online wurde von unseren Aktien ausgeschlossen, da Nintendos Cloud-Gaming-Service sehr begrenzt ist. Der Cloud-Gaming-Service von Nintendo ist nur auf dem Nintendo Switch-Gerät und [entfernt] verfügbar."

Könnte Nintendo die Switch bald ablösen?

(Image credit: Nintendo)

Da es sich hierbei um ein offizielles Dokument handelt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Behörde tatsächlich den potenziellen Nachfolger der Nintendo Switch erwähnt. Außerdem ist Fakt, dass der zahlungspflichtige Service Nintendo Switch Online derzeit nur auf der Switch selbst verfügbar ist – und das japanische Spielunternehmen bestätigte bereits, dass man den Dienst auf einer zukünftigen Konsole bzw. Hardware fortführen wird.

Zu früh freuen sollte man sich allerdings nicht. Hinter des unkenntlich gemachten Textes könnte sich auch einfach nur eine geheimzuhaltende Vertragsklausel verbergen, wie die Kollegen von Ars Technica vermuten. Zusätzlich könnte Nintendo auch einen Teil seiner Bibliothek für andere Plattformen zur Verfügung stellen – zum Beispiel für Smartphones. Wenn man auf den Release von Super Mario Run zurückblickt, klingt das erstmal nicht zu weit hergeholt. Dennoch sind wir gespannt, was Nintendo in diesem und kommenden Jahr geplant hat. Vielleicht ist der Switch-Nachfolger schon näher an seiner Markteinführung als wir vermuten.

