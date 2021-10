Neues Star Wars-Spiel von Disney soll im Dezember enthüllt werden

Laut einer Grafik auf der Disney-Website kündigt Disney möglicherweise noch in diesem Jahr ein neues Star Wars-Spiel an.

Wie VGC herausgefunden hat, scheint diese Ankündigung Teil der Bring Home the Bounty-Kampagne des Unternehmens zu sein, in deren Rahmen verschiedene exklusive Ankündigungen von Merchandise-Artikeln bis hin zu neuen Projekten, die sich in Arbeit befinden, enthüllt werden.

Laut der Website ist Bring Home the Bounty "eine globale Kampagne für Konsumgüter, Spiele und Veröffentlichungen, die bis zum Ende des Jahres jede Woche neue Star Wars-Spielzeuge, -Sammlerstücke, -Bücher, -Bekleidung und vieles mehr vorstellen wird. Bisher wurden im Rahmen der Kampagne eine Reihe von Star Wars-Bekleidungsstücken und neue Funko Pop-Figuren vorgestellt.

Was die Spielewelt jedoch noch mehr in Aufregung versetzt, ist eine Grafik auf der Website, die den Star Wars-Fans einen Hinweis darauf gibt, was in den nächsten Monaten an Ankündigungen zu erwarten ist. In Woche 10 der Kampagne (14. Dezember) scheint das Symbol eine Art Spiele-Controller zu sein - was viele spekulieren lässt, dass noch in diesem Jahr ein neues Star Wars-Spiel enthüllt wird.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass es sich bei diesem Bring Home the Bounty-Event nur um weitere Informationen zu einem bereits angekündigten Star Wars-Spiel handelt. Vor allem, da bereits so viele Spiele angekündigt sind, darunter Star Wars: Hunters, Lego Star Wars: The Skywalker Saga und Ubisofts kommendes Open-World Star Wars Spiel.

Das hält uns aber nicht davon ab, uns Hoffnungen auf einen brandneuen Star Wars-Titel zu machen, vor allem angesichts der Gerüchte, die wir kürzlich über Detroit: Become Human von Quantic Dream gehört haben, die möglicherweise an einem Star Wars-Spiel arbeiten. Nicht zu vergessen die Tatsache, dass EA Anfang des Jahres erklärt hat, dass sie weiterhin Star Wars-Spiele entwickeln wollen.

Die Abenteuer in einer weit weit entfernten Galaxis dürften uns also auch in Zukunft nicht ausgehen und wir sind gespannt, was uns erwarten wird.