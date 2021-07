Neuer God of War: Ragnarok-Trailer könnte sehr bald gezeigt werden

Hungrig nach mehr God of War Ragnarok News? Du könntest Glück haben, denn es gibt Gerüchte, dass ein neuer God of War: Ragnarok Trailer in wenigen Wochen erscheinen wird, möglicherweise als Teil einer zukünftigen Sony State of Play Präsentation, in der kommende PS5 Titel vorgestellt werden.

Wie The Gamer berichtet, teilte der Leaker QuimSix auf Reddit mit, dass es "im August einen neuen God of War: Ragnarok-Trailer geben wird", und obwohl alle Gerüchte mit Vorsicht zu genießen sind, hat QuimSix eine solide Erfolgsbilanz. Der Leaker hat das Datum von Sonys letztem State of Play Showcase korrekt vorhergesagt und hat auch Details zum kommenden Far Cry 6 verraten.

QuimSix hat auch angedeutet, dass ein God of War Ragnarok-Trailer nicht das Einzige sein wird, worauf man sich freuen kann. Sie sagen voraus, dass Horizon Forbidden West auch einen neuen Trailer sowie ein Veröffentlichungsdatum bekommen könnte. Außerdem geben sie an, dass sie "nicht überrascht" wären, einen neuen Trailer für GTA 5 auf PS5 und Xbox Series X/S Konsolen zu sehen.

Bei Thors Hammer

Nachdem Sony die E3 komplett übersprungen hat, hält sich Sony mit Neuigkeiten zu vielen seiner kommenden First-Party-Titel, God of War: Ragnarok eingeschlossen, ziemlich bedeckt. Die Vorhersage von QuimSix hat zumindest insofern etwas für sich, als dass Sony wahrscheinlich in naher Zukunft eine robustere State of Play-Präsentation veranstalten wird, um die Abwesenheit von der E3 zu ergänzen - auch wenn dies noch nicht bestätigt wurde.

Das Warten auf God of War: Ragnarok war für viele Fans, gelinde gesagt, anstrengend. Ursprünglich sollte das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen, wurde dann aber auf 2022 verschoben, wobei die einzigen Details zum Spiel bisher der Titel und der erste Ankündigungsteaser sind.

Egal, ob wir in ein paar Wochen einen neuen God of War: Ragnarok-Trailer zu sehen bekommen oder nicht, der Hype um die PS5-Fortsetzung ist zweifelsohne groß. God of War aus dem Jahr 2018 hat die Serie erfolgreich rebootet und eine freundlichere Seite von Kratos gezeigt, die in der ursprünglichen Trilogie nur selten zu sehen war. Wir sind gespannt, wie sich Kratos und sein Sohn Atreus in der kommenden Fortsetzung weiterentwickeln werden.