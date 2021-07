Gewinnt Xbox den Konsolenkrieg mit den Entwicklern?

Solange Xbox und PlayStation als Rivalen miteinander konkurrieren, werden auch die Konsolenkriege weiter toben. Fans auf beiden Seiten werden die Erfolge ihrer Lieblingshardware feiern und selbst den kleinsten Fehltritt der Konkurrenz hervorheben. Gaming ist jedoch mehr als seine oft tribalistischen Fans, und während die Spieler vielleicht noch viel zu diskutieren haben, klingt es so, als ob die Xbox in den Augen einiger Entwickler die Nase vorn hat.

Die neuesten Kreativen, die sich dem Xbox-Lager anschließen, sind Avalanche Studios, der Entwickler hinter der geliebten Just Cause-Serie. Auf dem diesjährigen Xbox- und Bethesda-Showcase, der auf der E3 2021 im Juni stattfand, war eine der überraschendsten Enthüllungen die des Exklusivtitels Contraband - und wie die meisten Spiele auf dem Showcase wird auch dieser am ersten Tag über Xbox Game Pass erscheinen.

Im Gespräch mit GamesIndustry.biz erklärte Avalanches CEO Pim Holfve, dass es bei der Zusammenarbeit mit Xbox nicht nur um Geld geht, sondern um Unterhaltung. "Wir unterhalten eine große Anzahl von Menschen", sagte Holfve, und Avalanche scheint bereits zu wissen, wie mächtig Xbox Game Pass sein kann.

Vor vier Jahren veröffentlichte das Unternehmen theHunter: Call of the Wild, und bis heute hat es rund eine Million aktive Nutzer, von denen ein großer Teil vom Game Pass kommt. "Xbox Game Pass war fantastisch, weil wir so viel mehr Spieler erreichen konnten. Es ist eine gute Möglichkeit für die Leute, [das Spiel] auszuprobieren."

Bargeld wird aber immer noch eine Rolle spielen - nicht nur in Form von Einnahmen aus dem Games Pass-Service, sondern auch durch DLC-Zahlungen. Holfve sagt weiter, dass der Game Pass das Interesse der Leute am Spiel weckt und sie dann dazu verleitet, den riesigen Katalog an DLC-Erweiterungen und Add-Ons auszuprobieren, und fügt hinzu, dass: "Das Geschäftsmodell funktioniert wirklich zu unserem Vorteil."

Ein Entwickler ist nicht genug, um einen Krieg zu gewinnen

Egal wie sehr Avalanche seinen neuen Partner feiern möchte, ein einziges Studio reicht nicht aus, um die Xbox-Armee vor die PlayStation zu stellen. Avalanche ist nicht der Einzige, der die Art und Weise bevorzugt, wie Microsoft mit dem Xbox Game Pass an der Spitze steht, und wenn man einigen Berichten Glauben schenken darf, könnte es auch für kleinere Entwickler einfacher sein, sich den Reihen der Xbox anzuschließen.

Wie PushSquare berichtet, waren mehrere unabhängige Entwickler unzufrieden mit Sonys Ansatz, seinen PlayStation Store zu betreiben. Generell scheint Sonys Marktplatz AAA-Megahits zu bevorzugen, ein Ansatz, der anscheinend zu Verzögerungen bei der Erlangung von Verkaufszahlen führen kann und es nahezu unmöglich macht, deine Spiele zu rabattieren, wenn du nicht gerade ein bekannter Name bist.

Aber das ist alles, wenn du erst einmal im PlayStation Store gelistet bist - eine Aufgabe, bei der du durch mehrere Reifen mit komplizierten Genehmigungsprozessen springen musst. Ein anonymer Entwickler erklärt: "Mit der Zeit fängst du an zu verstehen, wo alles ist, aber das liegt wahrscheinlich nur an der Wiederholung - oder in unserem Fall an der internen Dokumentation, die wir für uns selbst notieren, um als Referenz für andere Mitglieder unseres Teams zu dienen.

"Die Schwierigkeit, die sich ergibt, ist einfach, zwischen all den verschiedenen Portalen zu springen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen, an dem man vielleicht arbeitet."

Der Entwickler fuhr fort zu erklären, dass derselbe verworrene Ansatz weiterbesteht, wenn man nur sein Spiel patchen möchte. "Du gehst auf ein Portal, um den Patch einzureichen, du öffnest ein Programm auf deinem Computer, um den gepatchten Build hochzuladen, damit Sony ihn prüfen kann, dann musst du für die nächsten Schritte auf ein anderes Portal gehen, um den Prozess fortzusetzen, dann springst du zurück auf das ursprüngliche Portal für weitere Schritte, zurück auf das vorherige Portal, um dann deinen genehmigten Patch live zu stellen."

Indies like Chicory: A Colorful Tale are a great boost for a platform (Image credit: Greg Lobanov / Finji)

Wenn es wirklich so kompliziert ist, ist es verwunderlich, dass die Entwickler weiterhin die PlayStation-Plattform unterstützen würden. Vor allem, wenn, zum Vergleich, auf der Xbox das gleiche in nur einem Portal erledigt wird.

Indie-Spiele verkaufen sich mit Sicherheit nicht so gut wie AAA-Spiele, aber man sollte sie nicht ignorieren. Die Studios, die hinter diesen Titeln stehen, bieten neue und experimentelle Erfahrungen, die du wahrscheinlich nicht bei den Blockbuster-Studios finden wirst und sie tun auch gut daran, die Lücken zwischen größeren Veröffentlichungen zu füllen.

Wenn Microsoft dank einfacherer Prozesse eine stärkere Arbeitsbeziehung zu diesen Entwicklern aufbaut, könnte Sonys Infanterie an kleineren Spielen bald überlaufen.

Die Spieler, die ins Kreuzfeuer geraten sind

Wenn du kein Entwickler bist, fragst du dich wahrscheinlich, welchen Einfluss das auf dein Spielerlebnis hat? Sicher, Entwickler haben es auf einer Konsole leichter, aber hat es genug Einfluss auf das Spielerlebnis, um deine PS5 gegen eine Xbox Series X einzutauschen?

Nun, wenn du ein Fan von Independent-Spielen bist und auf einer Sony-Maschine spielst, dann ist es möglich, dass du mehr bezahlen und länger auf Patches warten musst als auf konkurrierender Hardware, weil einige Entwickler Schwierigkeiten mit der Plattform haben (wie z.B. nicht in der Lage zu sein, Patches einfach hochzuladen oder es schwierig zu finden, in den Verkauf einbezogen zu werden).

Spieler von größeren Blockbuster-Spielen auf der PlayStation könnten sich auch im Vergleich zu denen auf der Xbox benachteiligt fühlen, die jeden Monat einen Bruchteil des Preises für ein Spiel zahlen können, um über den Game Pass eine riesige Bibliothek mit neuen und alten Titeln zu genießen. Wenn mehr Entwickler die Vorteile sehen, die Avalanche hat und sich dem Xbox-Service anschließen, könnte das auch weniger Spiele auf deiner PS5 bedeuten.

Auch Xbox-Fans haben Gründe, Microsofts Dominanz bei den Entwicklern zu fürchten. Wenn ihr Lager einen zu großen Vorsprung hat, besteht die Möglichkeit, dass es zu einem Monopol führt, das die Kreativität erstickt und die Kosten für die Gamer erhöht. Das Einzige, was dem im Wege steht, ist, dass Sony sich wehrt und den Wettbewerb vorantreibt.

Diese Berichte über Entwickler, die das Xbox-System bevorzugen, in Kombination mit der jüngsten Empörung der Spieler über die Vorgehensweise von PlayStation bei PS5-Exklusivtiteln und dem Next-Gen-Upgrade Ghost of Tsushima werden das Kräfteverhältnis vielleicht nicht sofort kippen. Aber wenn es so weitergeht, könnte Sony an Boden verlieren.

Hoffentlich kann der Tech-Gigant die Selbstgefälligkeit ablegen, die sich durch die Dominanz der PS4 entwickelt hat, denn sie wirkt sich auf das gesamte Gaming-Ökosystem aus. Wenn Sony weiterhin die Schlachten verliert, könnte es schließlich auch den Krieg verlieren.